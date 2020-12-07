網戀即將走入婚姻！他翻未婚妻「網購紀錄」…下秒氣昏怒分手

▲他發現女友網友紀錄藏有秘密。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

家住廣東佛山的余姓男子今年年初原本應該滿心歡喜準備婚事，但是因為疫情就耽擱了，誰知道就在這期間，竟然發現自己的未婚妻藏了一個大秘密。余男氣憤控訴，他和女友網戀相識，在她身上花了近20萬人民幣（約新台幣87萬元），如今卻是人財兩空。

據《看看新聞》報導，余男也是近來才發現黃姓女友的秘密的，那就是對方經常在淘寶上購買小孩子的玩具。

購買小孩子的玩具本就不是一件奇怪的事，但對於一對即將結婚的年輕人來說，這並不常見。余男心裡就有個判斷，他懷疑黃女曾經生過小孩。在余男的媽媽和姊姊逼問下，女友終於承認有個10歲兒子。

結過婚還有個10歲兒子？這個消息對於余男來說就仿佛一個晴天霹靂。余男說，他和黃女網戀相識，在一起2年，也同居了一段時間，去年年底還在老家辦了訂婚宴，他一共在黃女身上花了近20萬（人民幣，下同），如今人財兩空，實在讓他意難平。

余男說，其中有10萬是聘金，其他的是戀愛中的開銷，包括給黃女做美容投資的2萬，以及一些金銀首飾、幫對方還信用卡等方面的開支。余男和他家人就希望黃女將錢退回來，然後再向自己家道歉。

到底情況是不是這樣的呢？黃女反駁，自己沒有欺瞞余男，她的情況對方是知情的。她進一步說，在他們沒有在一起之前，朋友就有告知余男的，然後也說過。

黃女還說，其實她已經退還了10萬的聘金給對方，但是對於剩下的錢，她並不認同。見談不攏，雙方隨後又去了當地警局調解，目前仍在協商中。

►戴口罩也要記得保養