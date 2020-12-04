桃園狠翁殺妻「大卸七塊」！法院認年事已高逃死定讞

▲殺害妻子分屍七大塊的陳姓男子，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市69歲男子陳登科，2018年5月間持刀揮砍妻子、再摀住口鼻致死，他更狠心將妻子分屍為7大塊。一審將他判處死刑，但高院二審認為他年事已高，再加上罹患憂鬱症，無期徒刑足以將他終身與外界隔絕，因此改判無期徒刑。案經上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

本案發生於2018年5月25日上午，與簡姓妻子復婚的陳男，2人因離婚財產分配一事再發生爭吵，陳男暴怒，最後到廚房拿料理刀揮砍簡女頭部，簡女倒地後陳男再以手摀住口鼻致死。陳男隨後將屍體拖進浴室，以料理刀、鐵鎚，將屍體切割成7塊，裝入塑膠袋或收納箱中，並灑石灰防止屍臭四散，內臟則裝袋放進冰箱。

2人的女兒察覺有異，隔天前往陳男住處找媽媽時，發現裝有異物的詭異袋子。女兒懷疑媽媽遇害，趕緊提著袋子前往派出所報案，當著員警的面打開袋子一看，竟是媽媽的頭顱，女兒當場嚇傻，全案因此爆發，震驚社會。陳男被捕後否認犯案，辯稱妻子是被「木頭阿姨」殺害分屍，言語混亂。檢方仍依照「家暴殺人」等罪，提起公訴。

法院審理時，陳男仍維持「木頭阿姨」殺人分屍的供詞，並主張自己心智缺陷以致於辨識行為能力受影響，要求免刑或減刑。但法院將陳男送鑑定，鑑定結果認定陳男具有完全的行為能力；此外法院也傳喚2人的子女，子女均作證從未聽爸媽提到「木頭阿姨」，也從未發現爸爸精神有異狀，因此法院均認定陳男具有完全行為能力，一審將他判處死刑。

案經上訴，二審高等法院也認定陳男殺害妻子並分屍，且他具有完全行為能力。但量刑時，高院認為陳男目前已罹患持續性憂鬱症，且年近七十歲，並曾於檢察官偵訊及法院羈押訊問時供認錯誤；經綜合審酌，高院認為以陳男的年齡，無期徒刑可使其終身與外界社會隔絕，足以防禦陳男對社會所生之潛在危險，故改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴第三審，最高法院採信二審見解，4日駁回上訴定讞。