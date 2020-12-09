諷王美花「僅願吃一天萊豬」　民眾黨：有對台灣人民將心比心嗎？

▲民眾黨9日發文批評王美花的「將心比心」說法。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

針對美候任總統拜登表示上任後不會與他國簽訂貿易協定的說法，不同於總統蔡英文稱開放萊豬進口能換取與美國簽訂新貿易協定，經濟部長王美花8日以「將心比心」回應，引發熱議。對此，民眾黨9日批評，用人民食安換取政治利益，這就是執政黨的「將心比心」。

拜登日前接受《紐約時報》專訪時，表示不會跟任何國家簽署任何新的貿易協定，引發國內質疑「萊豬白吃了」。王美花8日受訪時則表示，將心比心，拜登要優先解決美國國內問題，可以理解。

對此，民眾黨表示，民進黨在宣布進口萊豬時，上自總統、行政院長，下至各部會首長和親綠名嘴，一再強調開放萊豬為的是提升台灣的國際與經貿空間，用人民食安換取政治利益，這就是執政黨的「將心比心」。

「請問台灣人民體諒的究竟是拜登的決定，還是民進黨的食言？」民眾黨指出，細數王美花過去對於萊豬進口議題的言論，認為「萊豬若增列貨號在WTO會被挑戰」、「萊豬貨號應不可行」，讓台灣民眾為此犧牲「明白標示」的權利。

民眾黨批評，犧牲國內人的權利，換來的卻是一句對他國內政應「將心比心」讓人無法接受。萊豬開放後，萊豬將存在於民眾生活的每一天。另外，在今年面對質詢「直播吃豬肉給全民看時」，王美花回應的卻是「一天沒有問題，但不要叫我吃一個月。」萊豬開放後，萊豬將存在於民眾生活的每一天，請問王美花僅願吃一天的言論有對台灣人民「將心比心」嗎？無法對我國人民苦難將心比心，卻要台灣民眾對他國內政將心比心，從蔡英文宣布萊豬進口至今，根本看不到任何實質國際地位的提昇。

民眾黨表示，11月的「台美經濟繁榮夥伴對話」也僅僅簽訂了一個五年期的備忘錄。但備忘錄不具契約效力，宣示意義大於實質意義。因此，到今天為止，用進口萊豬作為提升台灣的國際與經貿空間，根本是一句空話。

民眾黨也質疑，民進黨政府甘冒國人健康風險於不顧，寧願造成總統和行政院長聲望狂掉也要進口萊豬，背後是有什麼不為人知的苦衷？還是有什麼重大的利益？

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