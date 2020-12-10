ET民調／75.5%擔心吃到萊豬　5成4反對進口核食交換CPTPP

▲《ETtoday新聞雲》民調顯示，75.5%民眾擔心食用道含有瘦肉精美豬。（示意圖／記者湯興漢攝）



政治中心／台北報導

為爭取台灣走向國際市場，明年元旦起台灣將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30個月齡以上美牛進口，此外，禁止日本福島核食進口公投2年效期屆滿，未來若開放解禁有助於台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。不過，國人對於食安問題仍有疑慮，根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，75％民眾擔心會吃到含有瘦肉精肉品，另有54.3%民眾反對進口核食交換CPTPP。

對於開放瘦肉精肉品爭議，政府認為若能通過放寬萊豬以及美牛進口，將有助於台灣爭取額外經貿利益，幫助台灣參與區域經濟整合，但國民黨則因健康問題仍反對萊豬進口台灣。

根據本次民調調查，有75.5%民眾擔心未來食用到含有瘦肉精美豬的相關肉品（含「非常擔心」56.8%以及「有點擔心」18.7%），危害到個人以及家人健康。另有58.6%民眾表示，不能接受含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣來換取台美經貿關係深化（含「不太能接受」23.0%以及「完全無法接受」35.6%）。

此外，台灣是否將開放核食進口，駐日代表謝長廷日前返台，也提到日本食品的開放對於台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）他個人認為會有影響。

然而，根據民調顯示，有39.5%民眾可以接受通過日本核食進口台灣，爭取日本支持台灣加入CPTPP（含「非常支持」19.0%以及「有點支持」20.5%），但有54.3%民眾表示不支持（含「不太支持」20.1%以及「完全不支持」34.2%）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1368份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.65％。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。