陸武統學者預言2024國民黨慘敗　江啟臣：不了解台灣的不需評論

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

因鼓吹武統台灣，在去年被我方驅逐出境的中國大陸學者李毅分析，台灣統一勢力早在2020年大選被徹底消滅，國民黨將在2024年大選慘敗，台灣在兩岸終局完全走向台獨。對此，國民黨主席江啟臣9日出席活動時受訪表示，李毅是被民進黨政府驅逐出境的中國大陸學者，對此言論不需要評論。

李毅分析，今年的台灣總統選舉，統一勢力已經徹底被消滅了，2024國民黨根本就不用選了，「到時候不抓你對你都算客氣了」，台灣在兩岸終局完全走向台獨。此外，在民進黨方面，副總統賴清德和桃園市長鄭文燦將在2024年爭取民進黨總統候選人提名，代表台獨勢力參選，最終會贏得大選。

對於李毅的言論，江啟臣9日出席「願景台灣2030」活動前受訪表示，李毅是被民進黨政府驅逐出境的中國大陸學者，對於他的言論不需要評論；他認為，李毅不了解台灣時局，也不了解台灣的民主政治。

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