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破1800貨櫃落海超慘！日本ONE貨輪太平洋緊急折返　甲板變成這樣

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▲▼ONE APUS貨船船員將貨櫃倒塌的情況上傳至社交平台（圖／翻攝自TWITTER）

▲ONE APUS貨船船員將貨櫃倒塌的情況上傳至社交平台（圖／翻攝自TWITTER）

記者王致凱／綜合報導

日本ONE公司所屬大型貨櫃船「ONEApus」輪，日前在太平洋海域發生大規模貨櫃落海事故，總計1816個貨櫃落海，創下2013年以來最大的無人員傷亡海損事故，損失金額恐將超過5000萬美元。

綜合外媒報導，這起事故發生在上月30日，「ONEApus」輪裝載貨物從中國鹽田港駛往美國西岸長灘港途中，在夏威夷附近海域遭遇惡劣天氣，結果造成1816個貨櫃落海，其中包括64個裝載危險品的貨櫃。

有知情人士透露，落海的64個危險品貨櫃中，有54個貨櫃內裝載煙火，另有8個貨櫃裝載電池，另外2個則裝有液態乙醇。日本ONE公司表示，「已經通知檀香山和關島的聯合搜救協調中心，並且對海域船隻廣播航行警告，將持續與當局保持聯繫，但聯合搜救協調中心截至目前為止仍未發現任何落海貨櫃。」

事故發生後，該船船長決定放棄前往北美；根據船舶追蹤網站Marine Traffic資訊，目前「ONEApus」輪已經抵達日本神戶港。ONE公司說，「預計需要一些時間用來卸下倒塌的貨櫃，然後才能對丟失或損壞的貨物進行確切統計與評估。」

根據eeSea資料庫，懸掛日本旗的ONEApus輪為一艘裝載能力14,000 TEU的大型貨櫃船，意味著該船能夠裝載14,000個20呎標準貨櫃，主要被部署在THE Alliance的FP2北歐－亞洲－北美航線。

「ONEApus」輪事故成為自2013年以來最大一次海損事故。根據世界海運理事會（WSC）統計，2008年至2019年間，全球商船平均每年在海上損失1,382個貨櫃，但今年單「ONEApus」輪一艘就貢獻了超過1,800櫃。

近代最慘重的貨櫃船海難事故莫過於2013年MOL Comfort輪斷裂沉沒事件，當時共有4,293個貨櫃隨船沉入海底。此外，2011年MV Rena輪擱淺事故也造成900個貨櫃損失，而有人員傷亡的海難事件則為2015年美國貨輪「SS El Faro」輪海難事件，當時造成33名船員罹難，以及517個貨櫃海損。

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