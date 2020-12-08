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被造謠出錢提供青山祭放鞭炮？　文總還原真相駁斥

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▲▼青山宮萬華大鬧熱。（圖／萬華大鬧熱臉書）

▲青山宮萬華大鬧熱。（圖／萬華大鬧熱臉書）

記者陶本和／台北報導

青山祭連日活動燃放鞭炮引發爭議，網路謠傳是文化總會出錢買鞭炮供各家紅壇燃放一事。對此，文化總會發言人湯佩儀表示，文總負責的艋舺公園活動現場，並無施放任何爆竹與煙火，更無購買任何煙火供任何單位施放。

湯佩儀表示，文總長期對台灣在地多元文化十分關心，包括這次規劃萬華大鬧熱系列活動，是希望透過設計、音樂與策展讓更多人了解萬華的歷史與傳統文化。

她強調，文總主要負責音樂祭、市集、展覽，對於青山宮一年一度的艋舺大拜拜遶境活動，一切皆尊重廟方的規劃，「文總負責的萬華大鬧熱系列活動，場域以艋舺公園為主，且不管是音樂表演或是在地市集，還有在鄉土文化中心的展覽，皆按原規劃時間舉辦，並且都在晚上10點前結束，活動期間並無施放任何煙火炮竹」。

湯佩儀說，文總專注在音樂團體的邀請與節目規劃，活絡在地商家的商號特色，把百年傳統小吃介紹給年輕朋友、還有鄉土教育中心的展覽，更有地方的協會還有時報出版也來加入，希望把在地的創意文化讓更多人看見。

至於有些網友以萬華大鬧熱臉書貼文分享遶境活動照片，就指稱文總推動操盤遶境活動的鞭炮陣仗。對此，湯佩儀表示，百年歷史的艋舺大拜拜為無形文化資產，分享活動照片是想讓更多有興趣的粉絲，藉由貼文更了解遶境活動的亮點與歷史，並非網路指稱推動操盤之說。

▼青山宮萬華大鬧熱。（圖／萬華大鬧熱臉書）

▲▼青山宮萬華大鬧熱。（圖／萬華大鬧熱臉書）

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