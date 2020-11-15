今年最大宗教嘉年華「萬華大鬧熱」來了！　幕後推手曝光

▲今年最大宗教嘉年華「艋舺大鬧熱」要來了。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

2020年「艋舺大拜拜」攜手文化總會，首度結合遶境活動，舉辦一場為期1個月，集合音樂、市集、展覽和論壇的宗教嘉年華——「萬華大鬧熱ROAR NOW！BANGKAH」。據悉，策劃的幕後推手，正是文總副秘書長、艋舺小孩李厚慶。

在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，台灣雖然成功防疫，但許多廟宇的遶境活動都被迫取消或延期，但一年一度的艋舺青山宮靈安尊王的聖誕千秋祭典（農曆十月廿日到十月廿三日），即是在當地人口中「艋舺大拜拜」、「艋舺迎十月二二」，不但如期舉行，更擴大祭典能量，與文化總會合作。

事實上，身為艋舺小孩的李厚慶，不論何時何地，只要有人在談話間談起「艋舺」，他的眼睛就會為之一亮，開始滔滔不絕講個沒完。據了解，他在一次跟中正、萬華市議員吳沛憶的聚會中，就聊到小學時，因為大遶境而放假的共同記憶，也讓他們開始發想，要如何讓文總也可以替地方民俗文化盡一份力。

▼今年最大宗教嘉年華「艋舺大鬧熱」要來了。（圖／文化總會提供）



李厚慶說，過去3年來，文總以城南地區為核心，首創「城南有意思」，搭配兒童節連假，透過不同的藝術創作方式，串連周邊博物館與社區商家，將老城南注入新生命，成為每年春天最美好的嘉年華會；而這一次，他要為自己的家鄉來做一點事。

一起發起活動的吳沛憶表示，160多年前「艋舺」曾歷經一場嚴重的瘟疫，泉州移民奉請青山靈安尊王到艋舺鎮煞、安撫人心，並在1906年一場靈安尊王遶境祈福活動後，居民更相信靈安尊王能弭平當年的鼠疫，這才更促使這場遶境形成慣例。

吳沛憶說，如今艋舺青山王祭典更是台北三大廟會祭典之一，且為文化部公告無形文化資產。今年在艋舺青山王誕辰時刻，剛好碰上疫情肆虐全球，這場繞境祈福的活動，有著更重要的意義與使命，祈求尊王顯靈除瘟，也盼為期一個月的藝文盛會，能夠為地方注入活水，重振觀光人潮。

李厚慶說，萬華大鬧熱除了超好逛的市集、超好看的展覽、超有趣的導覽走讀，還有超好聽的小型音樂祭，他也特別商請在地立委林昶佐，用他的音樂專業為音樂祭的表演內容與規劃「獻策」，「大熱鬧就是大家一起來才熱鬧！」

▼艋舺大鬧熱要來了。（圖／青山宮提供）

