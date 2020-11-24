蔡英文最愛料理曝光！新南向動畫解謎「印度點不到咖哩飯」真相

▲文總新南向動畫解謎「印度點不到咖哩飯」真相。（圖／文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

印度其實點不到「咖哩飯」！文化總會再度攜手「臺灣吧」，費時半年打造全新一季新南向動畫《黑啤南亞飛》系列影片三部曲，其中二部曲「印度咖哩太好吃」說出在印度其實沒有「咖哩」，而是稱呼為「Masala」，另也透露蔡英文總統最愛的印度菜是鷹嘴豆馬薩拉，尤其印度奶茶更是她當年在印度旅行時最美好的回憶。

文化總會在印度排燈節前夕，再度攜手臺灣吧費時半年打造全新一季新南向動畫《黑啤南亞飛》系列影片三部曲，日前發佈的二部曲「印度咖哩太好吃」，由「黑啤」帶領民眾認識既熟悉卻又陌生的「印度咖哩」。

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▲《黑啤南亞飛》系列影片三部曲，日前發佈的二部曲「印度咖哩太好吃」，由「黑啤」帶領民眾認識既熟悉卻又陌生的「印度咖哩」。（圖／文化總會提供）

文總發言人湯佩儀表示，台印關係在這幾年交流愈來愈密切，而我國外交部長吳釗燮也親自出席今年在台灣的印度排燈節晚會，期許台灣跟印度間各項合作及友好關係在各界努力下繼續成長，湯佩儀盼藉著文總「為文化播種」的精神，透過《黑啤南亞飛》打破國人對印度的刻板印象，用文化深化台印兩國民間的交流。

湯佩儀說，印度咖哩已成為台灣的國民美食之一，不只在台灣，日本也有日式咖哩，時至今日全世界幾乎都有這道美食，但真的走一趟印度會發現，在印度點不到「咖哩飯」這道料理，「Masala」才是正統稱呼，意指綜合香料，且每家的Masala都有自己獨特配方。

▲《黑啤南亞飛》動畫解謎「印度點不到咖哩飯」真相。（圖／文化總會提供）

《黑啤南亞飛》二部曲「印度咖哩太好吃」就是在介紹印度咖哩的歷史，包括它的過去其實是素食料理，因為經歷外來勢力統治的文化差異，才慢慢加入許多肉類。湯佩儀也透露，影片中也將解答究竟印度咖哩是怎麼來到台灣，又是怎麼演變成今天豐富多元的料理風格；而日式咖哩又是怎麼自成一格，這些通通在影片中都能找到答案。

她也提到，印度的「Masala」連蔡英文總統也瘋狂，一個多月前蔡總統連日在推特與印度網友互動，表示她最愛的印度菜是鷹嘴豆馬薩拉（chana masala）與一種印度的主食麵餅烤饢（naan），尤其是印度奶茶（chai）成了她在印度旅行時最美好的回憶，並PO出一桌豐盛的印度美食照片，引來大量印度網友湧入留言，促進台印兩國間的好情誼。

湯佩儀說，半年前就著手腳步規劃製作的《黑啤南亞飛》二部曲「印度咖哩太好吃」剛好搭上這波印度美食的熱潮，讓國人在享受美味「咖哩」的同時，也能了解這道外來美食的來龍去脈，日後國人到印度旅行時，想吃咖哩得直接講「Masala」，如果點「咖哩」恐怕會讓印度人滿頭問號。

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