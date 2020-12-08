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屏東好物集合！芭樂9.6噸紅龍果3.2噸...8日封櫃外銷加拿大

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▲屏東縣政府8日在里港鄉農民集貨場辦理「2020屏東芭樂紅龍果外銷加拿大」記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府8日在里港鄉農民集貨場辦理「2020屏東芭樂紅龍果外銷加拿大」記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府8日在里港鄉農民集貨場辦理「2020屏東芭樂紅龍果外銷加拿大」記者會，封櫃後將啟航外銷加拿大大統華超市，為受疫情影響的外銷通路注入正面能量，活絡國外市場。

縣長潘孟安表示，今年雖因疫情影響讓各國航運及空運部分停擺，以致上半年度鳳梨、芒果等農產品外銷量較往年減少，但蓮霧及香蕉等的出口量皆呈現倍數成長。

而屏東的芭樂往年以北美為主要外銷市場，這更在貿易商的協助下，利用芭樂既有通路連同紅龍果一同外銷至加拿大，讓紅龍果拓展市場，縣府未來也將依此模式運用到各果物，讓屏東優良農產外銷世界各地。

屏東縣政府表示，不論是國內行銷或是國外行銷，通路皆需長期經營及不斷拓展，縣府持續關注變化並積極結合在地農業，共同擬定策略，並協助許多在地生產業者精進生產、強化產品開發，以因應瞬息萬變的消費市場。

這次貨櫃載有大和農特產品生產合作社的珍珠芭樂8公噸、紅心芭樂1.6公噸、並結合大龍王農場生產的紅龍果3.2公噸集貨裝櫃，今日上午封櫃啟航外銷加拿大大統華超市，將屏東農產導入加拿大市場，打響屏東好物品牌形象。

疫情衝擊下，農業並不因此停下腳步，縣府將持續輔導農民自我提升並秉持生產高品質農產品，共同合力拓展國內外銷市場，布局全球、放眼國際。

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