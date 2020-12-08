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屏東71歲鐵馬騎士迷途沿山公路　佳義警供餐充飢助返家

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▲屏東縣內埔警分局佳義派出所警員徐凱昇積極熱心協助曾姓男子返家獲肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局佳義派出所警員徐凱昇積極熱心協助曾姓男子返家獲肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣曾姓男子騎單車散步，黃昏時刻迷路在沿山公路，內埔警分局佳義派出所獲報駕車前往了解，為安全起見，先載他返所休息，並提供晚餐溫飽，最後透過警政系統查詢確認他身分及地址後，主動聯繫內埔鄉美和村村長利文堂，經利村長協助，將他平安載回住處。

經悉，71歲的曾姓男子，獨居內埔鄉美和村，有輕微失智，亦為利村長長期關懷對象，當日曾翁騎乘單車外出，一時不察騎到屏185縣道（沿山公路），因為不曉得回家方向，且天色逐漸昏暗，只能暫時停在排灣村部落前的路口，幸得村民察覺有異，報警求助。

轄區佳義派出所警員徐凱昇獲報，馬上駕駛巡邏車前往，先將他載回派出所休憩，並提供晚餐飽腹。透過警政系統查詢確認他身分及住處，主動聯繫內埔鄉美和村村長利文堂前來幫忙，將他及單車平安載回家。

分局長蔡耀順肯定徐員不僅積極查明身分、主動提供飲食協助失智翁返家，充分展現警方溫馨助人的精神，值得嘉勉；也呼籲大眾，應注意家中年長者的動向，以免發生意外，長輩如要出門，可準備紙條並註記親屬連絡方式，供隨身攜帶，俾利即時獲得更多幫助。

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關鍵字：

屏東內埔警察佳義派出所徐凱昇服務

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