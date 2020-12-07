屏東森林護管員放榜　大學森林系佔6成...2女棄法商擁抱大自然

▲2020屏東林管處森林護管員7日放榜，圖:當天騎 機車考試畫面 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東及嘉義林管處聯合舉辦2020年度約僱森林護管員甄試，屏東林管處甄試榜單，今12月7日上午於該處網站及公布欄放榜！屏東林管處甄試計錄取正取8名(含原住民族保障名額1名)、候補4名，合計12名，錄取率約15%，即日起陸續寄發成績單。

屏東林管處表示，這次甄試符合應試資格者計60名，實際到考52名，男生46人，女生6人，其中原住民到考者有18人，以排灣族12人最多。

經分析，甄試錄取人員8人（含原住民保障名額1人）中，男性6人、女性2人，年紀最輕者僅20歲，平均年齡30歲；學歷部分，大學以上7人，具有碩士學歷2名。顯示守護山林的人力，將有更多的女性加入，也有年輕化及高學歷的趨勢。

另甄試錄取人員8人中，森林學系畢業者計有5人，占錄取人數6成，均能學以致用，更投入個人對森林保育的熱情，為守護山林盡一份心力。值得一提的是錄取女生2人，均係屏東科技大學森林系同學，都因熱愛戶外活動，曾在法商體育用品公司上班，因希望重返森林，攜手前來報考屏東處甄試，也雙雙入榜，共同成為屏東處山林守護者的一份子。

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