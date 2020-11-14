大里農會贈復康巴士喜迎百年慶　盧秀燕：祝福邁向下個一百年

▲大里農會歡慶百年，捐贈2輛復康巴士給台中市政府，盧秀燕表感謝。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

大里區農會14日喜迎100周年慶，贈送2輛復康巴士給台中市政府。市長盧秀燕親自出席代表接受，並恭賀生日快樂。她表示，大里農會在歷任理監事等人帶領下，對農友輔導與扶植、推廣農業，對社會貢獻極大，祝福大里農會邁入下一個一百年，也預祝活動圓滿成功。

今天上午，大里區農會在大里國小舉辦「喜耀100 大里農讚-創立百週年慶祝大會」。大里區農會理事長鄒騰垣也捐贈台中市政府2台復康巴士，以行動回饋地方，市長盧秀燕、社會局長彭懷真也代表受贈並回贈賀匾。盧秀燕也表彰特殊貢獻人員予大里農會前總幹事林金泗，感謝他自1961年即進入大里農會服務，一生致力於農業與農會發展。

▲▼盧秀燕表彰特殊貢獻人員予大里農會前總幹事林金泗。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中市有許多老人長輩及身障朋友需要復健，感謝大里農會捐贈復康巴士，「取之社會、用之社會」，感謝農會的菩薩心救助社會。她也提到，大里農會在歷任理監事等人帶領下，對農友輔導與扶植、推廣農業，對社會貢獻極大，祝福大里農會邁入下一個一百年，也預祝活動圓滿成功。

台中市社會局表示，自2012年起多次仰賴社會團體捐贈復康巴士車輛，透過大里區農會的善舉，讓更多團體與個人加入捐贈的行列，提高復康巴士的數量，使12萬身障朋友及家屬能享受便利的旅運服務。

慶祝活動現場也安排家政班設攤，讓參與民眾品嚐各式各樣的農村美食小吃，同時可參觀農機展示，除向農友展示高效率農機工具，也邀請民眾一同親近農業，瞭解智慧農業生產工具，體驗農會100年來對地方文化、經濟、社會的貢獻。

農業局表示，草湖神龍陣是農會為推廣農村社區文化，於80年間輔導東湖、西湖二里的農友成立的龍陣，成員團結一心利用閒暇努力練習，已是地方著名的表演團體，今日龍陣在活動現場獻上祥龍獻瑞，恭賀農會創立百週年。

今日大里農會百週年慶祝大會，包括農業局長蔡精強、大里區長鄭正忠、立法委員何欣純、市議員蘇柏興、張滄沂、林德宇、中華民國農訓協會秘書長王志文、行政院農業委員會台中區改良場長李紅曦、行政院農業委員會農糧署秘書陳尚仁、行政院農業委員會輔導處科長吳杏如、台中市農會理事長李煥湘及各地農業先進等來賓也到場祝賀。

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