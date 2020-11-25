世界無肉日！雲林監獄千人享蔬食...感受地球公民一同「做好事」

▲今日中午雲林監獄近千名收容人一同茹素，讓執行中的收容人開心參與這別具意義的國際活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

111月25日為世界無肉日、又稱國際素食日，起源於1986年印度一位靈修聖者宣傳「無肉日」來提倡尊重所有生命，並宣稱這是邁向世界和平的第一步。法務部矯正署雲林監獄為響應參與別具意義的國際活動，今（25）日中午，全監近千名收容人一同茹素，讓執行中的收容人有機會參與這別具意義的國際活動。

近年來，素食人口與素食餐廳數目快速增加，「蔬食文化」在國內越來越受到歡迎。除了考量飼養食用牲畜對地球環境造成的損壞之外，茹素可以減輕身體消化系統負擔、維持健康等因素，也是許多人願意改變飲食習慣、開始茹素的原因。

監獄內的收容人中，原本就有部分長期茹素，大多是因為宗教因素。這次為響應世界無肉日活動，於是邀請全監收容人一同共襄盛舉，大多數的收容人參與的反應都很好。收容人阿財說：「以前就很想吃素，覺得吃素比較健康，但是因為怕自己無法適應，所以遲遲不敢付諸實行。而這次的活動僅有午餐茹素，降低了參與的門檻，不會造成心理負擔、容易接受，所以大家都樂意參與。」

典獄長林憲銘表示，監獄收容人雖然在監執行中，但也是地球公民的一份子，經由這次活動，一同參與世界無肉日，享用素食午餐，可以為環境保護盡一份力。同時也讓收容人感受到「做好事」的內在增強，間接型塑正向的價值觀，建立對社會、環境的責任感，有助於品格的轉化，未來能更順利地復歸社會。

▲同時也讓收容人感受到「做好事」的內在增強，間接型塑正向的價值觀，建立對社會、環境的責任感，有助於品格的轉化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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