七旬翁不滿小16歲女友與人曖昧！「10秒狠捅7刀」伏擊殺死她

▲楊姓老翁伏擊農會女友，持刀殺害她，判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

雲林70歲的楊姓男子，懷疑小16歲的同居陳姓女友另結新歡，先持刀械與鹽酸企圖攻擊陳女，遭聲請核准保護令。但保護令才剛核發，楊男竟躲藏在陳女上班的農會停車場，伏擊陳女，10秒內猛砍7刀，殺害陳女。一二審均將他判處無期徒刑。案經上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，楊男與陳女交往同居6年，但楊男懷疑陳女另結新歡，時常發生爭吵，楊男更在去年7月3日上午7時許，手持刀械與鹽酸到陳女位於雲林縣虎尾鎮平之住處，持刀作勢攻擊陳女，並接續有將鹽酸瓶蓋打開之舉動，陳女心生恐懼，向法院聲請核發保護令。

保護令不到一週就核准，並由員警送達楊男。但楊男並未罷手，起了殺機。他在當月17日上午8點前，先開車到陳女上班的農會附近，埋伏在停車場中。等陳女現身後，楊男急忙跟上，從後方拍了陳女肩膀一下，陳女驚嚇回頭，2人口角，接著楊男拿出預藏的30公分長刀，10秒內猛砍7刀，陳女倒臥在血泊中，楊男則逃逸無蹤。農會同事緊急將陳女送醫，但仍不治，警方透過監視器鎖定楊男犯案，而他在躲藏數小時後，當天下午自行到警局投案。檢方依照「家暴殺人罪」嫌提起公訴。

法院調查後，發現他曾經傳訊「妳玩我、傷害我，我就徹底毀了妳」、「把妳玩死，我這把年紀已夠本了。」又持刀械鹽酸作勢攻擊的行為，觸犯「恐嚇危害安全罪」；另外也犯下「殺人罪」。其中恐嚇部分，一審判刑1年2月；殺人部分則判處無期徒刑，合併均應執行無期徒刑、褫奪公權終身。

檢方認為應該判處死刑，上訴第二審，而二審台南高分院認為，被告係因情緒管理不當、主觀意識強、易怒，肇致本件犯罪發生，若有完善之教化處遇與適當之治療，應能提高其改善之機會，難認被告已達完全泯滅良心、罪無可逭、惡性達求其生而不可得之程度，因此二審仍維持無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院13日駁回上訴定讞。