交保原因曝！高雄19歲女產子…檢認「共謀」：阿嬤、爸有意處理嬰

▲高雄19歲女廁所產子，爸將孫丟入河5萬交保，檢曝阿嬤也交保原因。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄一名19歲呂姓女子6日在自家一樓廁所分娩，當場嚇得不知所措，急忙喊來父親及阿嬤協助，不料，呂父疑似過於緊張，以為孩子是死胎，竟將剛出生的胎兒裝入塑膠袋內，裏頭還放置磚塊，沉入前鎮河中。事後呂父、阿嬤以5萬、3萬元金額交保，檢方8日說明交保原因。

這起事件曝光後，引發社會關注！呂女伯父8日受訪時表示，呂父會做這樣的事情，是情急之下加上比較沒有知識情況，如果當下有立刻叫救護車送醫，就不會發生了。

另外，他提到，如果是故意將孩子沉河，怎麼可能會讓媒體進入家中拍攝，早就作賊心虛將鐵門深鎖，跑女躲起來了，呂父因為7日一整天被警方及檢方約談，目前情緒不佳，也很疲憊，希望外界給家屬一點空間，不要再來打擾了。

至於為何呂父、阿嬤為何會交保候傳，呂女大伯認為，應該是事發時，阿嬤跟呂父都有在場的緣故，所以2人才被檢方各以3萬及5萬元交保，完全尊重司法，至於還有沒有要持續打撈嬰兒，依照檢察官指示，家屬也沒有意見。

針對確切交保原因，檢方則透露，由於阿嬤跟呂父都有意思要把嬰兒「處理」掉，所以用「共謀」來一併處理，但是否有涉案以及刑責，還要撈到遺體後才能進一步判斷。

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