高雄19歲女馬桶產嬰關鍵10分鐘曝光！「閉眼沒哭」阿公拎孫丟入河

記者黃翊婷／綜合報導

高雄前鎮19歲的呂姓女子6日傍晚在家中廁所產下嬰兒，由於寶寶沒有哭也沒有睜眼，隨即被呂父拎起來包進塑膠袋，再騎車前往前鎮河丟棄。警方獲報深入追查，兩次「關鍵10分鐘」的細節也隨之曝光；最後檢方認定全案涉及殺人罪嫌，7日複訊後諭知呂父以5萬元交保，阿嬤則以3萬元交保。

▲呂女在家中廁所產下嬰兒。（圖／讀者提供）

警方調查，呂女疑似早產在家中自行分娩，身體十分虛弱，由家人陪同前往醫院就診，但院方沒有看到胎兒的蹤影，因此起疑報案，這才揭穿這起事件。據了解，呂女6日傍晚因為肚子痛，急忙跑去廁所，蹲了10分鐘左右卻突然產下一名嬰兒，嚇了一大跳，隨即在廁所內大喊，向73歲的阿嬤求救。

呂父聽到呼喊也前往廁所幫忙，沒想到竟然在馬桶裡看到一名嬰兒，而且沒有哭也沒有睜眼，他以為是死胎，加上擔心女兒未婚懷孕的事情傳出去會成為鄰居笑柄，於是決定將嬰兒從馬桶中拎起來，再用兩層塑膠袋包裹，最後騎車前往前鎮河丟棄，全程不到10分鐘。

▲呂父騎車前往前鎮河丟棄嬰兒。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

呂女伯父指出，呂父為了避免嬰兒遺體浮上水面，還在塑膠袋中塞入磚頭；不過，警方仍在調查釐清此事，尚無法證實。至於呂女分娩一事，阿嬤7日見記者上門不願多談，僅頻頻直呼「金價見笑」（台語，真的丟臉）。

高雄地檢署檢察官7日複訊後，認定全案涉及殺人罪嫌，並諭知呂父5萬元交保、阿嬤3萬元交保，而且未來每週一都要到雄檢報到。

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