　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄19歲女馬桶產嬰關鍵10分鐘曝光！「閉眼沒哭」阿公拎孫丟入河

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

高雄前鎮19歲的呂姓女子6日傍晚在家中廁所產下嬰兒，由於寶寶沒有哭也沒有睜眼，隨即被呂父拎起來包進塑膠袋，再騎車前往前鎮河丟棄。警方獲報深入追查，兩次「關鍵10分鐘」的細節也隨之曝光；最後檢方認定全案涉及殺人罪嫌，7日複訊後諭知呂父以5萬元交保，阿嬤則以3萬元交保。

▲▼高雄19歲女在自家廁所內產嬰，疑似為死胎，遭父親裝袋丟入前鎮河中。（圖／讀者提供）

▲呂女在家中廁所產下嬰兒。（圖／讀者提供）

警方調查，呂女疑似早產在家中自行分娩，身體十分虛弱，由家人陪同前往醫院就診，但院方沒有看到胎兒的蹤影，因此起疑報案，這才揭穿這起事件。據了解，呂女6日傍晚因為肚子痛，急忙跑去廁所，蹲了10分鐘左右卻突然產下一名嬰兒，嚇了一大跳，隨即在廁所內大喊，向73歲的阿嬤求救。

呂父聽到呼喊也前往廁所幫忙，沒想到竟然在馬桶裡看到一名嬰兒，而且沒有哭也沒有睜眼，他以為是死胎，加上擔心女兒未婚懷孕的事情傳出去會成為鄰居笑柄，於是決定將嬰兒從馬桶中拎起來，再用兩層塑膠袋包裹，最後騎車前往前鎮河丟棄，全程不到10分鐘。

▲▼高雄阿公丟嬰畫面曝。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲呂父騎車前往前鎮河丟棄嬰兒。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

呂女伯父指出，呂父為了避免嬰兒遺體浮上水面，還在塑膠袋中塞入磚頭；不過，警方仍在調查釐清此事，尚無法證實。至於呂女分娩一事，阿嬤7日見記者上門不願多談，僅頻頻直呼「金價見笑」（台語，真的丟臉）。

高雄地檢署檢察官7日複訊後，認定全案涉及殺人罪嫌，並諭知呂父5萬元交保、阿嬤3萬元交保，而且未來每週一都要到雄檢報到。

▼警消潛水搜索。

▲▼高雄前鎮河，阿公丟嬰屍，警消潛水搜索中。（圖／記者黃子倩翻攝）

ET快訊
長髮妹慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年：我答應過她　求助高大成
選後首次！　美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」
全台變天連下2天！豪大雨熱區出爐　入冬最強冷空氣周日急降溫
美國財政部宣布　制裁中國14名人大代表
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄小媽媽馬桶產子！阿公拎孫「袋中裝磚」丟河中...5萬元交保

長髮妹慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年：我答應過她　求助高大成

廟會偷拍遶境「女神舞者」更衣　台南哥遭圍毆30秒下跪道歉

高雄19歲女馬桶產嬰關鍵10分鐘曝光！「閉眼沒哭」阿公拎孫丟入河

台女遭酒駕撞亡「青瓦台連署破20萬」　父看韓警回應哽咽：失望

獸性姨丈房內性侵！小女兒目睹全程　17年前「案外案」心酸曝光

高雄家犬路上竄出！女騎士撞上摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

國中妹網聊男大生！認識3天約花博廁所　媽媽一聽爆氣

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」 目擊者：碰一聲

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

艋舺青山宮鞭炮狂炸「居民崩潰」　3天陳情高達485件只開罰2.4萬

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

巧遇瘦弱小奶貓！全身毛快掉光 他暖心救援：讓牠健康幸福長大

長髮妹慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年：我答應過她　求助高大成

廟會偷拍遶境「女神舞者」更衣　台南哥遭圍毆30秒下跪道歉

高雄19歲女馬桶產嬰關鍵10分鐘曝光！「閉眼沒哭」阿公拎孫丟入河

台女遭酒駕撞亡「青瓦台連署破20萬」　父看韓警回應哽咽：失望

獸性姨丈房內性侵！小女兒目睹全程　17年前「案外案」心酸曝光

高雄家犬路上竄出！女騎士撞上摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

國中妹網聊男大生！認識3天約花博廁所　媽媽一聽爆氣

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」 目擊者：碰一聲

高雄小媽媽馬桶產子！阿公拎孫「袋中裝磚」丟河中...5萬元交保

可愛模樣一起過聖誕　拉拉熊與嚕嚕米主題餐廳齊推聖誕套餐

談不攏！英歐貿易協議難產　強生將做「最後嘗試」

長髮妹慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年：我答應過她　求助高大成

中職／林樺慶遭釋出至少2隊接觸　已和兄弟達成共識

廟會偷拍遶境「女神舞者」更衣　台南哥遭圍毆30秒下跪道歉

美股多收跌！　確診激增市場關注「經濟振興新案」

選後首次！美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」　國防部證實

禿頭是用錯洗髮精害的？　皮膚科醫師解答正確洗頭觀念

宋兆文／潛艦「國家隊」必能造出現代化潛艦

《孤味》謝盈萱表情好美　「開心與難過混雜的面孔」表現得淋漓盡致

歐告「把家裡食物吃光光」被罵翻！ 老媽狂轟猛唸...牠伸手：賣勾供啊

社會熱門新聞

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」

高雄19歲女產嬰…阿公「袋中塞磚」丟河裡

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

畫面曝光！新竹男詭喊「有人追我！」狂衝跳百米崖

姨丈性侵外甥女　小女兒全程目睹

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

國中妹網聊男大生　認識3天約花博廁所

女騎士撞上家犬摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

即／萬華砂石車碰撞腳踏車！騎士遭捲車底四肢全斷

千萬GT賓利擦撞併排違停小車　維修恐破百萬

即／19歲小媽媽產子　檢方諭令外公5萬交保

即／「活埋3hrs」！新竹工人找到已成冰冷屍體

更多熱門

相關新聞

即／19歲小媽媽產子　檢方諭令外公5萬交保

即／19歲小媽媽產子　檢方諭令外公5萬交保

高雄前鎮一名19歲小媽媽在家分娩誕下胎兒，但呂女父親疑似過於緊張，以為死胎，將孫子丟入鎮興路60巷旁前鎮河中。警方獲報上門調查，發現上情將人帶回調查。稍早檢方複訊後，認定全案涉殺人罪，諭知呂女父親5萬元交保、阿嬤3萬元交保，未來每週一須赴雄檢報到。

誤把油門當煞車　高雄女駕駛高速追撞騎士

誤把油門當煞車　高雄女駕駛高速追撞騎士

快訊／高雄聯結車突自撞燈桿　車身歪躺佔滿車道

快訊／高雄聯結車突自撞燈桿　車身歪躺佔滿車道

巴哥犬隔窗看嫩嬰「瞪大眼震驚」

巴哥犬隔窗看嫩嬰「瞪大眼震驚」

到高屏山區走走！「山那邊的市集」滿滿原民力量

到高屏山區走走！「山那邊的市集」滿滿原民力量

關鍵字：

高雄殺人罪嬰兒

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」

《我的婆婆》男星加入《俗女2》

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

二哈散步跑不見　詭路徑圖笑噴媽

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面