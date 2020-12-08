高雄凱旋站運將車上看平板追劇　碰一聲起火！揮手求救8分鐘亡

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市前鎮區捷運凱旋站7日晚間發生火燒車事件，一名66歲的謝姓計程車司機在車內使用平板充電，車子卻瞬間爆炸起火，他不斷揮手喊救命，最後仍活活被燒死。據悉，謝男平時會用平板或手機追劇，目前不排除是平板爆炸導致起火。

消防隊表示，7日晚間10時8分接獲通報，捷運R6凱旋站1號出口外有一輛計程車爆炸起火，隨即出動成功、瑞隆、前鎮分隊8車24人前往搶救，並在8分鐘後撲滅火勢。

▲謝男曾揮手求救，最後還是沒有逃出，慘遭大火燒成焦屍。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

據了解，謝男晚間在凱旋站外計程車等待區排隊，車輛卻突然起火；其他計程司機表示，謝男有空時都會在車上用平板或手機追劇、看影片、玩遊戲。然而，警消在燒毀的車上找不到平板，初步研判起火點應該是儀表板附近，消失的平板有可能是被燒毀了，但是否真的是充電引發火警，仍有待火調科進一步調查釐清。

由於謝男住在鳳山，家屬聞訊連夜從台南趕往高雄處理後事。前鎮分局副分局長黃元民表示，死者在這裡排班許久，跟其他司機較無互動，平常都是在車上看平板打發時間，初判無外力介入，目前正在調閱監視器畫面還原事發過程。

▼目擊者聽到「碰」一聲，計程車就燒起來了。

▼謝男平時會在車上看平板。