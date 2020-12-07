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高雄小媽媽馬桶產子！阿公拎孫「袋中裝磚」丟河中...5萬元交保

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記者柯沛辰、黃子倩、吳奕靖／高雄報導

高雄前鎮一名19歲小媽媽在家分娩誕下胎兒，但呂姓外公疑似過於緊張，以為死胎，便將孫子丟入鎮興路60巷旁前鎮河中。警方獲報上門調查，發現上情將人帶回調查。稍早檢方複訊後，依殺人罪諭令阿公5萬元交保、阿嬤3萬元交保，未來每周一須赴雄檢報到。

根據警方調查，呂女疑似早產在家中自行分娩，身體虛弱，由家人陪同前往醫院就診，但院方不見胎兒蹤影起疑，因此報案。警方6日獲報後前往呂女住處調查，才發現呂女父親疑似太過緊張，將剛出生胎兒丟入前鎮河中。目前呂女仍在醫院休養，但未打撈嬰兒，因此性別未知。

▲▼高雄19歲女在自家廁所內產嬰，疑似為死胎，遭父親裝袋丟入前鎮河中。（圖／讀者提供）

▲19歲呂姓小媽媽自家廁所內產子，家人驚見滿地鮮血嚇壞。（圖／讀者提供）

據悉，呂女父母離異，與父親、阿公、阿嬤同住，先前呂女與20歲小男友交往，後來感情轉淡分手、未再聯絡，孰料呂女早已懷孕，同住屋簷下的家人也未發現異狀，直到呂女6日在自家廁所分娩早產、身體虛弱求救，家人一看發現滿地鮮血、馬桶中有嬰兒，才驚覺她已懷孕9個月。

親戚透露，呂女未婚產子，孩子一生下來又未哭啼，以為是死胎，因此呂父一時手足無措，擔心女兒未婚產子傳出去恐成街坊鄰居笑柄，所以為了遮羞，將胎兒從馬桶中拎起、以2層塑膠袋包裹，再丟進前鎮河中。

▲▼高雄前鎮河，阿公丟嬰屍，警消潛水搜索中。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲呂姓阿公將嬰兒丟入前鎮河中，警消下潛打撈。（圖／記者黃子倩翻攝）

呂女伯父指出，呂父為了避免胎屍浮上水面，事前在袋中塞入磚頭。不過，警方仍在調查釐清此事，尚無法證實。至於呂女分娩一事，阿嬤7日見記者上門不願多談，僅頻頻直呼「金價見笑」（台語，真的丟臉）。

目前全案以殺人罪偵辦，檢方諭知呂姓阿公、阿嬤分別以5萬元、3萬元交保。

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