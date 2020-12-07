高雄19歲女產嬰！阿公「袋中塞磚」丟河裡　家人：怕淪街坊笑柄

▲呂女昨在自家1樓廁所內分娩產下一嬰。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄一名19歲的呂姓女子懷孕9個月，昨（6日）在自家一樓廁所內分娩，呂女嚇得不輕，急忙喚來父親及阿嬤協助；呂女供稱，孩子出生後並沒有哭，疑似是死胎，最後由父親呂男以2層塑膠袋包裹，丟入前鎮河中。呂女的伯父透露，呂父擔憂嬰屍浮出水面，還疑似在袋中塞了磚頭；對於這一部分，目前警方仍在釐清中。

據了解，呂女父母離異，與父親、阿公、阿嬤、弟弟同住，先前呂女曾與20歲的小男友交往，但日前兩人感情轉淡而分手，就此未再聯絡，孰料呂女事後卻因此懷孕，但由於呂女「藏肚」、並不明顯，因此同住一屋簷下的家人一直都未發現異狀，直到昨呂女在自家廁所內分娩產嬰，家人這才知道她已懷孕9個月，頓時嚇得手足無措。

呂女的阿嬤說，孫女高職畢業後就未再升學，也沒有外出找工作，這段時間一直在家裡生活，且孩子性格乖巧內向，平時大部分時間都待在自己房內，家裡根本就不知她已懷有身孕，因此昨天孫女在廁所內求救，她趕上前一看到滿地鮮血、且馬桶中還有一嬰兒，嚇了一大跳。

親戚也透露，由於呂女未婚產子，且孩子一生下來就未哭啼，家人懷疑是死胎，呂父更被這突如其來的一幕給震懾住，霎時之間也不知如何是好，又擔心女兒未婚產嬰一事若傳出去恐成街坊鄰居茶餘飯後的話題，為了遮羞才會將胎兒從馬桶中拎起，並以2層塑膠袋包裹後丟進前鎮河中。呂女伯父還透露，呂父為了避免胎屍浮出水面，在丟進河前還在袋中塞入磚頭；但對於這一說法，警方仍無法肯定，尚待調查釐清。對於呂女分娩一事，阿嬤見到記者上門頻頻直呼「金價見笑」（台：真的丟臉）。

▲呂父昨夜將胎兒裝袋，載往前鎮河處丟棄。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方初步調查，警消昨夜至今都在前鎮河中打撈，但目前仍未發現胎屍；初步研判，胎兒的生父應為呂女的20歲男友，但該男疑似涉其他刑案入監，已有數月未與呂女聯絡。後續警方將待嬰屍打撈上岸後，相驗確認是死前、或死後落水，如若胎兒還有生命跡象時即被丟入河中，屆時呂父行為恐將涉及殺人罪。

▼目前警消仍持續在現場打撈中。（圖／記者黃子倩翻攝）