77歲母排尿問題送醫…急救5天亡！法醫曝：他殺　兒調監視器心碎了

▲高雄77歲老婦因排尿問題送入急診，卻因腦出血宣告不治，家屬調閱監視器畫面心碎了。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名77歲鄧姓婦人2018年因排尿問題被送入急診，孰料，才過了數小時後，卻突然意識改變，出現急性硬腦膜下腔出血的症狀，經急救後仍不幸宣告不治，法醫驗屍時判定「他殺」。家屬事後調閱監視器畫面才知道，原來周姓看護會出手推打鄧婦頭、 臉部，甚至將人「甩坐」到輪椅上。法院依照過失致死罪將周女判刑2年，還要賠償家屬253萬餘元，可上訴。

回顧事發經過，鄧婦本身有陳舊性腦中風、帕金森氏症、慢性腎病、心臟病、血小板低下、失智症等疾病，平常因退化而無法行走，移動均仰賴輪椅。因此，鄧婦兒子2012年聘請了一名周姓女子擔任母親的看護。

不料，鄧婦2018年5月12日因排尿問題被送往急診，到了下午4時左右，醫師發現，留院觀察的鄧婦意識突然改變，隨即替她進行電腦斷層攝影，發現鄧婦出現「急性硬腦膜下腔出血」，經緊急救治後，仍不幸於同年月17日中午12時01分許宣告不治。

事後鄧婦兒子調閱監視器畫面後發現，擔任母親6年看護的周女，2018年5月10日至12日期間內竟有從後方推打背部、上下甩動母親等動作，甚至從床上抱下母親時，還出現重力甩動、重摔等行為，還對母親頭部不當施力、晃動，認為是看護害死母親，一狀告上法院。

▲周女對待行動不便的鄧婦動作粗魯，甚至還有推打頭部的動作出現。（示意圖／取自Pixabay）

法院審理時周女均矢口否認犯行，但到了言詞辯論終結時，又突然翻供坦承犯案；周女律師則為她辯護，認為鄧婦死因可能為突發的第2次小中風導致，與周女行為沒有關係，雖然周女有時候會碰觸鄧婦的頭，但看不出來惡意，將人扶到椅子上的動作則是「有可能力道比較大」，透過影片看得出來周女很關心鄧婦。

但法醫驗屍後，將鄧婦死亡方式歸類為「他殺」，死因包括腦髓腫脹瀰漫性壞死併大量血栓性肺栓塞、外傷性顱內出血、遭看護多次推打頭臉部及抱起後甩坐到輪椅。法醫也指出，看護多次推打頭部的動作，會造成急性硬腦膜下腔出血，除此之外還有年紀大、血小板低下的因素在內。

高雄地方法院勘驗各項事證後，刑事部分依照過失致死罪將周女判刑2年，目前案件上訴高雄高分院審理中；民事部分日前宣判，周女應分別賠償鄧婦3個兒子113萬3554元、70萬元、70萬元，包括喪葬、醫療等費用共253萬餘元。全案仍可上訴。