嘉義民雄豆奶攤害死研究生　老闆誆ISO改開地下米漿廠詐60商家

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

嘉義豆奶攤民雄店去年4月23日發生52人集體食物中毒，其中一名林姓碩生3天後暴斃在校內宿舍，檢方採集檢體進行化驗確認是食物中毒，檢方認為郭姓負責人涉有過失致死及違反食品衛生管理法罪嫌，今年8月被判處6個月徒刑，可易科罰金，但郭嫌仍不知悔改，改以地下工廠生產之方式經營，2日被檢警查獲。

▲嘉義豆奶攤民雄店造成碩士生中毒暴斃，業者郭男改地下化經營米漿等產品被檢警查獲。（圖／記者李忠憲翻攝，以下同）

檢警查出，郭男於嘉義市東區立仁路之住宅用地，設立非法食品加工廠，推出一系列飲品，生產包括：豆漿、米漿、奶茶、杏仁茶、紅茶、薏仁等飲品，標榜投保產品責任險2,000萬元、通過ISO9001（品質管理系統）、ISO22000/HACCP（食品安全衛生管理系統）招徠不知情民眾購買，涉有詐欺之嫌。

整起事件由嘉義地檢指揮，刑事警察局中部打擊犯罪中心等單位共同偵辦。經專案小組埋伏蒐證多日，於12月2日，針對郭男之地下工廠、冷凍庫及公司等5處所執行搜索，

初步調查，郭男於各通路（約60間商家）及網路上銷售相關飲品牟利，刑事局中打偽標飲品2,920罐、937包（約5.6公噸）、各式生產機具及貨車5輛。另帶回員工13名，詢問後依涉嫌詐欺、偽造文書、妨害農工商罪、商標法及食品安全衛生管理法等案移送嘉義地檢署偵辦。

今年8月22日嘉義地方判決出爐，認為被告劉女、郭男及吳女3人分別為嘉義豆奶攤民雄店登記負責人、執行長及晚班店長，實際監督並綜理指揮員工任務分配，卻未建立烹調作業流程，導致細菌殘存可能性。3人對於店內「法式吐司」製程中的生蛋汁，未盡防護說明、教導義務，任憑員工徒手撿起鋼盆內的蛋殼、重複留用剩餘蛋汁，並讓生蛋汁長期處於室溫，增加汙染與沙門氏菌風險。

2018年4月，陳姓顧客等52人食用「法式吐司」後，出現發燒、噁心、上吐下瀉等症狀。中正大學林姓碩士生也是其中一名受害者，同月22日返回宿舍嘔吐，24日深夜被發現倒臥宿舍房間，已無呼吸心跳。

不過，法醫相驗後認為，主要是死者未就醫，併發腸胃炎，加上長時間未進食、補充水分，出現脫水現象，導致沙門氏菌全身侵犯性感染，否則一般而言，若及時就醫，並補充營養和水分，應不至於死亡。

法官參酌解剖報告、法醫、衛福部函文及死者親友說法，認定沙門氏桿菌造成食物中毒，應不至於死亡，難以將死亡結果直接歸責於被告3人，或以業務過失致死論責，考量雙方已經達成和解並賠償完畢，因此依違反食安法判處3人6個月徒刑，可易科罰金。