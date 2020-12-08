設穆斯林祈禱室+朝拜毯　陽明山國家公園遊客中心獲友善環境認證

▲陽明山國家公園拚友善，遊客中心獲穆斯林友善環境認證。（圖／陽明山國家公園管理處提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

陽明山國家公園管理處為提升公共設施服務品質並提供多元文化無障礙服務，陽明山國家公園特別在遊客中心（臺北市北投區竹子湖路1-20號）騰出空間設置穆斯林祈禱室，並備有朝拜毯、可蘭經、置物櫃、祈禱時間表及朝拜方向標示等設施設備。2020年度取得穆斯林友善景點認證。

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▲陽明山國家公園遊客中心友善廁所（左）；祈禱室（右）。

陽管處指出，在遊客中心公共廁所，陽明山國家公園也加裝了沖洗器，提供穆斯林友善廁所，2020年度也順利取得穆斯林友善景點認證，希望到訪陽明山體驗自然美景的同時也能提供有友善需求的遊客安心舒適的遊憩環境。

陽管處表示，陽明山國家公園遊客中心開放時間為每日上午9時至下午4時30分；每月最後1個星期一（遇國定假日順延1天）及農曆除夕休館，如有使用需求或需協助事項可洽遊客中心，電話：02-2861-3601分機850，另外，遊客中心公共廁所提供加裝沖洗器的穆斯林友善廁所共計5間（男廁2間、女廁2間及親子廁所1間），全年24小時提供使用。

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