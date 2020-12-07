陸科興生物獲5億美元投資　新冠疫苗產線將完成第二條

▲科興生物（Sinovac）。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸科興生物（Sinovac）7日宣布，獲得5億美元的資金，用於新冠肺炎疫苗克爾蘭福的進一步開發、產能擴展及生產，預計今年底之前完成第二條新冠疫苗的生產線，使產能達到6億劑以上，並且未來還可能再度擴大產能。

科興生物提到，該筆資金的投資方為中國生物製藥，其關聯方將獲得科興中維約15％的股份。

科興控股董事長、總裁兼CEO尹衛東表示，公司在新冠滅活疫苗克爾來福的研製方面取得了重大進展，在亞洲和拉丁美洲的臨床研究已經進入到關鍵階段。

尹衛東指出，中國生物製藥的新增投資除了為克爾來福研製項目提供資金支持外，還將推動克爾來福生產能力的進一步擴大，持續保障高質量疫苗在全球更大範圍內的供應，「我們正通過廣泛的國際、國內合作來共同應對全球新冠肺炎大流行帶來的挑戰。」

科興生物表示，科興中維已建成並投入使用的新冠疫苗生產線年生產能力超3億劑，計劃在2020年底之前完成建設的第二條生產線投入使用後將使克爾來福的年生產能力提高到6億劑以上，「根據市場需求情況和可用資金情況，公司將來還可能進一步擴大產能，以期為全球新冠疫苗的可及性、可擔負性作出更大貢獻。」