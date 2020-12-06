連勝文批不用大陸疫苗像「山大王」　陳時中：他們疫苗劣跡斑斑

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會宣布新增22例新冠肺炎境外移入，指揮官陳時中也在記者會上被問到國民黨智庫副董事長連勝文酸台灣不用中國大陸製疫苗像當「山大王」。對此，陳時中則直回「中國大陸疫苗劣跡斑斑，本來就規定不能進口」。

連勝文在臉書發文說，民進黨基於「反中」的意識形態，而非科學數據，否認大陸疫苗的效力，那麼未來注射了大陸疫苗的人來到台灣，被因政治理由而不予承認，等於這些人沒打過疫苗，「那就還要再關14天，就算身體已經有抗體了，也無法解除各種限制！？」連勝文更直批，民進黨高官還沉溺於關起門來做山大王的快感中。

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陳時中今被問及此事，他則表示，疫苗是很科學的，不要用意識形態討論疫苗，疫苗是否能進口，是根據台灣和中國大陸貿易法規範，包括血清、製劑都沒有開放過，長期以來中國大陸製劑都是有疑慮的，每一年都有疫苗問題，一直都沒有開放，不是因為這是疫情才沒有開放，而且他們在訊息方面，都會有所保留，所以會比較擔心安全性。

另外，指揮中心醫療應變組副組長王必勝也接著補充，中國大陸歷年來的疫苗問題也很嚴重，根據統計，2004年江蘇假疫苗事件、2005年安徽A肝疫苗異常事件、2007年山西疫苗兒童致死事件、2009年廣西假狂犬病疫苗事件、2012年山東非法疫苗事件、2013年B肝疫苗死亡事件、2018年長生疫苗案、2019小兒麻痺疫苗過期事件等。

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