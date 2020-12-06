注射倒數！英衛生部首公開「超低溫冰箱」　500萬疫苗品質有保證

▲英國最近展示了用於存儲輝瑞疫苗的超低溫冰箱，照片中的這排冰櫃，據悉可以存放8萬多劑疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗已抵達英國，並將於12月8日開始施打。英國公共衛生局（PHE）最近公佈了最新照片，向民眾展示將用於儲存500萬劑新冠疫苗的專業超低溫冰箱。

綜合外媒報導，輝瑞／BioNTech的疫苗需要被存儲在-70至 -80攝氏度之間的設備中，因此PHE特別準備了專業的超低溫冰箱。這些冰箱被分佈到英國各地的58處，以防止疫苗在施打前有變質的風險。據悉，照片中的一排冰櫃，可以存放8萬多劑疫苗。

▲這些冰箱被分佈到英國各地的58處，以防止疫苗在施打前有變質的風險。（圖／路透）

英國衛生部（DHSC）表示，疫苗到達英國後，該部門就以輝瑞的建議溫度冷藏疫苗，並在12至24小時內將疫苗運往各地，以確保疫苗的品質和完整。另外，為了確保疫苗可以在低溫下被運輸和存儲，所有疫苗將優先在有相關設施的醫院接種。

英國是全世界第一個批准輝瑞／BioNTech疫苗的國家，它們還訂購了4000萬劑疫苗，足夠為2000萬人接種。最新研究結果顯示，輝瑞／BioNTech的疫苗有效性高達95%，在臨床試驗中並未發現有安全問題。

▲輝瑞疫苗在運抵英國的12-24小時內，就在建議溫度下，被冷藏運送至各地。（圖／路透）

副首席醫學官喬納森（Jonathan Van Tam）曾表示，養老機構的年長者和養老機構的工作人員是接種疫苗的優先順序首位，其次是80歲以上的銀髮族和醫護人員；如果優先順序上的所有人都接種了這種高效疫苗的話，那第一波的接種將可預防高達99%的新冠肺炎入院率和死亡病例。

英國政府還訂購了1億劑牛津大學與阿斯特捷利康藥廠合作研發的疫苗。研究顯示，目前這種疫苗的有效率達90%，而這種疫苗的好處是，它不需要超低溫儲存。英國也向莫德納藥廠購買力500萬劑疫苗，研究表明，該疫苗的有效性為94.5%。

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