農糧署國產雜糧行銷　「糧辰即食糧心好FOOD」千人歡樂野餐趴

▲今日「糧辰即食糧心好FOOD」食農教育親子野餐體驗活動，農糧署中區分署副分署長洪宏毅親臨參與外，雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵及多名縣議員參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院農業委員會農糧署推動大糧倉計畫，以國產雜糧取代進口，提高糧食自給率，生產溯源及發展多元加工產品與行銷，今（5）日在斗六市環保運動公園(膨鼠森林市集)舉辦「糧辰即食糧心好FOOD」食農教育親子野餐體驗活動，透過寓教於樂的方式讓民眾更加認識國產雜糧的種類、生產情況及營養價值。

今日食農教育親子野餐體驗活動由保證責任雲林縣瓊埔合作農場主辦，理事主席同時也是水林優質地瓜品牌-「阿甘薯叔」創辦人的蘇嘉益，其表示，地瓜也是雜糧作物之一，身為農民及加工業者，有責任讓消費者從源頭了解作物的生成、採收、加工等流程，今日特邀各界農業達人現場擺攤並上台解說及分享農業知識，期盼達到食 農教育往上延伸、往下扎根的目標。

▲「糧辰即食糧心好FOOD」食農教育親子野餐體驗活動，現場除有各雜糧作物的攤位展示及其加工製品的展售之外，現場活動內容豐富精彩，讓參與民眾享有愉快假日時光 。（圖／記者蔡佩旻攝）、

行政院農業委員會農糧署中區分署副分署長洪宏毅表示，國產雜糧種 類多元、營養價值高，符合現代人保健養生需求，「大糧倉計畫」以國產雜糧取代進口，推行契作契銷、建立集團產區，一直到產銷履歷認證，從源頭進行把關，購買國產雜糧品質新鮮又安全，並創造農民穩定收入吸引更多青年返鄉就 業、消費者食用安心放心與銷售方多元行銷的三贏局面。

斗六市長林聖爵指出，斗六地區的農作物以蔬果為主， 但能藉由這樣的食農教育活動讓斗六地區的鄉親多加認識雜糧作物，增進農業相關知識，今日近千民眾齊聚，透過寓教於樂的方式讓民眾更加認識國產雜糧的種類、生產情況及營養價值等，真的是很有意義的活動，特別的是採用野餐的方式呈現，讓人感到輕鬆舒服自在。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣是農業大縣，不只稻米，很多雜糧作物都是生產大宗，產值都是全台名列前茅，而且品質優良、安心實在，特別是縣府積極打造雲林良品這個精品品牌，也希望網獵更多的國產雜糧製品加入品牌認證，對於在縣內舉辦這樣的食農教育推廣活動也表示支持及肯定。

▲「糧辰即食糧心好FOOD」食農教育親子野餐體驗活動，舞台展演的魔術表演吸引孩子歡笑聲連連。（圖／記者蔡佩旻攝）





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