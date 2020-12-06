建醮吃素7天終於開葷！埔里人「半夜怒買炸雞」　人潮爆到馬路上

▲人潮直接排到馬路上！（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

南投埔里12年一次的「建醮」活動於11月29日正式登場，全鎮從當日凌晨開始，一連吃素7天，不少超市、小吃攤販也因應活動而改賣素食，甚至直接休息一週不營業。昨（5）日子時（晚上11點）終於開葷，不少鹽酥雞攤、速食店都吸引大票人潮，還有網友笑稱「忍一週，然後加倍奉還」、「埔里今晚是吃肉不夜城」。

南投埔里每逢子年，便會進行祈安建醮，今年適逢10周年、第120年，除了2日至6日連續舉行5天法會，埔里人自11月29日凌晨，也開始吃素7天響應「建醮大典」，而當地攤販、超市為了配合活動，也紛紛更換菜單，像是蘇媽媽湯圓的老闆就表示，鮮肉湯圓改成素肉湯圓，至於其他扁食、丸子和貢丸則不賣。另外，也有部分店家直接休息一週不營業。

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▲鹽酥雞店生意超好！（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

埔里鎮鄉民大多都配合建醮活動茹素一週，而昨日子時（晚上11點）恰逢第7日滿，因此不少人大半夜時，都衝去鹽酥雞店、速食餐廳飽餐一頓。有網友就在「爆料公社」上分享照片，並配上圖說「埔里建醮（晚上）11:00開葷！」從畫面可以見得，誇張的人潮幾乎比過年還熱鬧，且麥當勞外頭還停滿foodpanda等著取餐，生意超好，不少人都被擠到馬路上。

照片曝光後，不少網友則留言回應，「還好我立馬回彰化吃，免排隊」、「開車到草屯、台中可能比較快吃到」、「我也在！差點排到門口去，還好有買到兩組全餐」、「我以為我錯過麥當勞免費的活動」、「以前鹽酥雞店11點都關了，今天鹽酥雞店都11點才開」、「難怪，我在埔里訂的熊貓到現在還沒來」、「報復性吃肉肉」、「沒買到的會不會在地上滾」、「這是在排過年的福袋嗎」、「麥當勞也周年慶嗎」、「另類飢餓行銷」。