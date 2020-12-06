羅志祥違建泳池！建管處3日到場量尺寸遭拒　北市：11日再被拒就開罰





▲藝人羅志祥內湖豪宅的違建游泳池。（圖／台北市建管處提供，下同）

記者袁茵／台北報導

知名藝人「小豬」羅志祥在內湖豪宅頂樓打造泳池遭檢舉，北市建管處1日稱派員勘查，確定是違建，要求30天內自行拆除，否則將強拆。但其實建管處1日派員時，羅志祥稱有事無法配合，所以主動提供照片，建管處3日再派員前往會勘丈量尺寸，結果被物業管理公司拒絕開門，因此預計在11日派員至現場會勘，屆時若不配合將依法開罰5000元以上，30萬元以下怠金，且可連續開罰。

台北市政府建管處主秘洪德豪6日表示，原本1日要派人前往羅志祥內湖住處「文心AIT」進行勘查，但對方當天說有事情無法配合，所以主動提供照片給建管處，經認定後確定是違建，因此允諾在30天內自行拆除。

洪德豪說，但因為羅志祥的照片中沒有尺寸，日前提供給外界的尺寸為推估，所以3日派員實際到場丈量尺寸，結果被物管公司以「需要有正式公文」為由拒絕，才另外發文，正式約時間為11日，若屆時仍拒絕勘查，就可以依照《行政執行法》處分5000元以上、30萬元以下怠金，且可連續處罰；另外若羅志祥仍未在30天內自行拆除違建，則會強制拆除。

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