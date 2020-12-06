羅志祥大動作洗白！他質疑「當紅時都不說？」　網曝2原因：真慘

▲藝人羅志祥。（圖／翻攝羅志祥IG）

記者施怡妏／綜合報導

藝人羅志祥近日積極尋求復出，近日受訪透露2021新計畫，將用音樂重新出發，也在專訪中一口氣澄清多年來的負面醜聞，也在個人IG上寫下長篇為自己洗白，但有網友提出，這些恩怨都已經是20年前的事情，當紅的時候有很多機會可以解釋，為什麼要拖到現在才說？

原PO在PTT板上發文，最近看到羅志祥大動作在個人IG上寫下長篇澄清文，為自己過去的負面新聞做解釋，除了提及18年前「搶歐弟女朋友」事件，也澄清20年前曾「指控前經紀人孫德榮性騷擾」一事。原PO因此感到困惑，「他有20年的時間可以找他把誤會解開，為什麼這20年中間卻沒跟他聯絡呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅志祥日前在IG發文。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

對於這樣的大動作洗白原PO感到很詭異，「當紅的時候有很多機會可以感激或解釋，非得要事業被打入谷底才想到要澄清」，若真的像羅志祥所說的「清者自清」，那現在也沒有必要解釋呀，質疑羅志祥只是想要挽回形象，再重回演藝圈賺錢。

貼文一出後，有網友點出關鍵，「因為藝人完全沒新聞比有負面新聞還慘」，「冷飯熱炒」、「想辦法蹭版面阿，不然怎辦」、「黑紅總比沒關注度好」、「因為已經沒有關注度了啊，簡單講就是刷存在感」、「過氣了，想洗白和炒新聞」。





▲網友指出2原因。（圖／翻攝PTT）

也有網友認為，「無法去對岸賺，想回台灣騙」、「我猜是因為之前中國有市場，台灣評價就不重要」、「之前中國市場好賺啊，現在被封殺只能回台灣，當然要洗一下」、「因為以前在中國撈不用怕你黑他，現在靠山鬧翻，準備把重心移回台灣，當然要先各種洗白，順便製造新聞刷刷存在感」。