2波冷空氣「繼續冷一周」　3地區有豪雨、南邊也有水氣北上

▲東北季風影響，北台灣及花蓮整天偏涼，中南部及台東早晚也涼，中部以北及宜花低溫約17至20度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！明後天新一波東北季風影響，北台灣及花蓮整天偏涼，中南部及台東早晚也涼，中部以北及宜花低溫約18至20度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些。

降雨方面，迎風面的北部及東半部有斷斷續續的降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區要留意局部大雨或豪雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣。

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▲一周天氣圖卡。（圖／中央氣象局）

周三東北季風稍減弱，周四、五在東北風影響下，北部及東半部雖然仍有局部短暫雨，但雨勢緩和、空檔增多，但受到南方中高層水氣北上，周四、五中南部山區會有飄雨情況，平地雲量也會增多。氣溫有回升趨勢，北台灣早晚仍稍涼，中南部日夜溫差大。

▲周六另一波東北季風影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有發生局部大雨或豪雨機率。（圖／記者李毓康攝）

周六另一波東北季風影響，北台灣及花蓮整天偏涼，其他地區早晚也涼，中部以北及東北部低溫約17至19度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及花東低溫約19至22度。

下波東北季風使得迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意局部大雨或豪雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣。

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