監視器影像曝！高雄移工入住防疫旅館「走出門外8秒」...代價10萬

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎境外移入案例持續增加，高雄市衛生局近日針對防疫旅館啟動加強稽查，11月13日發現，一名菲律賓籍漁工為了拿東西給隔壁房的朋友，因此走出門外8秒鐘，但是違規行為全被監視器錄下，衛生局決定對該名漁工開出10萬元罰單。

▲高雄一名漁工入住防疫旅館，為拿東西給朋友，跑出門外8秒鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

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高雄市疾病管制處長何惠彬表示，近日入境人數多，有許多民眾和移工入住防疫旅館，因此衛生局啟動加強監測，稽查人員會要求調閱防疫旅館監視器畫面，以此抽查確認入住檢疫者是否有違規狀況，同時也會請防疫旅館加強監控。

▲移工看見飯店巡邏人員，匆匆跑進房內 。（圖／記者許宥孺翻攝）

防疫人員查出，11月13日一名菲律賓籍漁工入境防疫旅館，19日上午8點多，他打開房門走到走廊上，恰巧遇到飯店巡邏人員，因此匆匆跑回房間內，不過違規行為全被監視器給錄下，「就算只有8秒，還是違規」，衛生局認定該名漁工違反防疫規定，因此對該名漁工開出10萬元罰單。

何惠彬表示，該名漁工疑似為了便宜行事，但沒想到防疫單位會去調閱監視器影帶，「因為入住漁工都是整批一起進來的，彼此之間都有熟，想說只是拿個東西給隔壁，應該沒有人知道」。

何惠彬還說，近期在稽查過程中，還發現有入住防疫旅館的居家檢疫者，趁著夜深人靜，偷偷拿著泡麵碗到走廊外裝熱水，呼籲業者要向所屬的移工提醒防疫規定，否則違規行為明確，紅單就是10萬元起跳。

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