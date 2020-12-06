是否組團參與拜登就職　外交部：將研議適當做法



▲拜登。（資料照／路透）

文／中央社

美國總統當選人拜登 將於明年1月就任，針對台灣組團參與就職典禮一事， 外交部今天表示，以往籌組代表團赴美是由駐處透過美 國國會友人協助安排出席，外交部將持續與美聯繫，研 議採取最適當做法，希望在既有的良好基礎上，穩健提 升台美關係。

美國總統當選人拜登明年1月將宣誓就任美國第46 位總統，拜登4日表示，因為2019冠狀病毒（COVID-19 ）疾病肆虐，就職儀式將會以規模較小的形式完成，重 點就是要保持安全。

針對台灣組團參與拜登的就職典禮，外交部今天回 覆，美國總統就職典禮是由聯邦參、眾兩院成立的「就 職典禮國會聯席委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）負責籌辦，歷 屆就職活動主要是讓美國民眾共同參與、慶祝，並不會 正式邀請外國政府組團參加。

外交部指出，台灣以往籌組代表團赴美，是由駐美 代表處透過美國國會友人協助安排出席就職典禮的相關 活動，主要除了向美國新任總統、副總統表達台灣祝賀 之意，也藉訪問的機會，與美國行政部門官員和美國國 會人士進行互動。

外交部強調，台美關係長期緊密友好，近年來更有 大幅進展。目前美國選後正值交接時期，外交部會持續 與美方密切聯繫，掌握美國總統就職典禮相關安排及疫 情發展，研議採取最適當的作法，以傳達我方祝賀之意 ，也期盼與拜登政府密切合作，在既有的良好基礎上， 穩健提升台美關係。