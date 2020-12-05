美副國務卿畢根最後訪韓！外傳將在當地演說：已準備與北韓對話

▲美國副國務卿畢根外傳將於8日訪韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

民主黨候選人拜登確認在2020美國總統大選勝出後，現任美國副國務卿、對北韓（朝鮮）政策特別代表畢根（Stephen Biegun）將於8日前往南韓，除預計與南韓政府高層會面，還將在當地進行演說，成為川普總統任內最後一次訪韓行程。外界矚目在新舊政府交替的過渡期，拜登將會對北韓釋放出何種訊息。

根據《路透社》報導，有消息指出畢根將於8日訪韓，並在首爾停留數日，不過該消息仍未獲得美國與南韓官方證實。

該報導分析，川普政府長期以來向南韓要求，須分攤駐韓美軍的鉅額軍費，一度造成美韓同盟間關係緊張，拜登競選時與勝選後承諾，將一改川普政府所採取的外交風格，修復與各同盟國間的關係，並對中國形成包圍網，與此同時，川普政府決定派出畢根再度訪韓。

不過即便美國大選結束一個多月，北韓政府與官媒仍未對選舉結果進行任何表態，僅叮囑各駐外使館與公館切勿以言行刺激美國，否則後果自負。

北韓最高領導人金正恩雖仍與川普維持一定關係，且似乎較樂意接受川普勝選，然而美國至今卻仍對北韓抱持敵對態度與政策，因此儘管畢根不斷釋放出訊息表示，已做好與北韓對話的準備，仍選擇不回應畢根，並且做好觀望拜登新政府明年1月上任後對北韓政策的準備。

《韓聯社》指出，11月初美國大選結束後，南韓外交部長康京和曾與韓半島（朝鮮半島）和平交涉本部長李度勳（이도훈）訪美，其中李度勳會晤畢根，而南韓執政黨共同民主黨也派出韓半島專案議員訪美拜會畢根。

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