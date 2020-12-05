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「戰狼外交」被誤解　陸副外交部長：中國從來就是禮儀之邦

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▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／CFP）

▲中國外交部副部長樂玉成。（圖／CFP）


記者陳政錄／綜合報導

繼中國外交部發言人華春瑩昨天表示，中國從來沒有主動挑起戰爭後，中國外交部副部長樂玉成5日在一場論壇上說，「戰狼外交」這個標籤，是外界對中國外交的誤解。他表示，「要知道，中國從來就是禮儀之邦，以和為貴，從沒有主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口更沒有到別人家裡去挑事。」

樂玉成5日出席第三屆中國智庫國際影響力論壇，發表主旨演講。他首先坦言，面對新冠肺炎疫情、全球經濟衰退，以及「個別大國大搞單邊霸凌」，今年國際矛盾、地區衝突明顯增多，全球治理體系和國際秩序面臨前所未有的挑戰。

▲孟晚舟被逮引發中美加三國外交關係震盪。（圖／CFP）

▲近年中國在多個國際議題、外交事務上的強硬態度，被稱為是「戰狼外交」。（圖／CFP）

對於未來展望，樂玉成說，當務之急是要全力遏制疫情蔓延，促進世界經濟恢復發展、構建更加公正合理的國際治理體系、推動構建人類命運共同體。他抨擊，零和博弈、脫鉤論、保護主義、單邊霸凌只會雪上加霜。

他還提到中國十四五規劃、2035遠景目標的藍圖，指稱中國堅持以人民為中心、堅定捍衛國家利益、展現大國責任擔當、辯證看待機遇和挑戰的態度，表示面對國際反華敵對勢力大肆打壓中國、干涉中國內政、對中國企業出手，「我們不可能忍氣吞聲，委曲求全。」樂玉成說，在捍衛國家利益和尊嚴問題上，中國外交從來只有風骨，沒有軟骨，更沒有媚骨。

談到外界對中國外交的非議，樂玉成首先提到，「戰狼外交」的議論很多，這是對中國外交的誤解。他認為現在是「別人到我們家門口耀武揚威」，所以中國不得不「奮起自衛，堅定捍衛國家利益和尊嚴。」

樂玉成說，戰狼外交標籤，是「中國威脅論」的又一翻版，目的是讓中國打不還手，罵不還口，放棄抗爭。他表示，中國從來都是廣交朋友、廣結善緣，反觀個別大國為了遏止中國，脅迫他國選邊站隊。

他還說，在人權問題上，中國成功的抗疫實踐是最好的證明，「我們用短時間的封城隔離換來了現在的自由與人權，中國人現在可以自由地探親訪友、上學旅遊，想去哪就去哪。」

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