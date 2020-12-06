校園遇色大叔！假好心攙扶下秒指侵　女大生驚魂：他手上沾血

▲屏東一名腦性麻痺女學生在校園遭陌生男子指侵，她脫困後趕緊向舍監求救並至警局報案 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／綜合報導

一名腦性麻痺女學生，2019年10月間在校區宿舍前遇到一名中年大叔，對方見她雙腳不便，表示要協助攙扶，不料途中竟伸出狼爪，將手伸進女學生的褲管內，以手指插入她下體。女學生當場嚇傻，脫困後趕緊向舍監求救並至警局報案。法院近日審結，依強制性交罪判色大叔有期徒刑7年。可上訴。

46歲男子阿漢（化名）2019年10月15日下午在南部某大學餐廳附近，見到一名身穿短褲的腦性麻痺女學生，他見女學生雙腳行動不便，遂主動上前表示可以幫忙，接著就不顧對方拒絕，直接抓起女學生手臂往學校宿舍方向走，途中還向女學生騙稱自己是物理治療師，可以替她按摩。

女學生表示，阿漢大概花了5、6分鐘扶她從餐廳走到宿舍，過程中還主動提議要休息，雖然她有拒絕，但阿漢仍相當堅持，硬是拉著她坐在宿舍前的椅子上，接著就在未經她同意的情況下，直接伸手開始撫摸她大腿，並陸續詢問「腳為什麼不方便」、「有沒有漏尿」等問題。

女學生指出，當她一回答沒有漏尿後，阿漢就直接將手伸入她褲管內指侵她下體，還在裡面停留約1分多鐘，她陰道瞬間感到刺痛，另由於她正逢生理期，阿漢手抽出褲子後還可見其指頭上方沾染著經血。

法庭上阿漢辯稱，他是一邊按摩一邊與女學生聊天，中途一時糊塗才順手伸進去，強調當女學生制止時，他有馬上停手；而阿漢的辯護人也替他說話，表示阿漢是出於好意攙扶，只是按摩中一時起色心才犯下本案。

法院審理時勘驗校方提供的監視器畫面，發現案發當下女學生有伸手阻擋，身體向後退縮、傾斜的舉動，顯然她有明確拒絕；法官認為，阿漢未能控制住自己性慾，無故對較為弱小的女學生伸狼爪，行為實在可惡，衡量他尚有悔意，目前也已與被害女子達成和解，審結依強制性交罪判處有期徒刑7年。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版