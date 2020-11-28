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全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄

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▲全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄，台南市教育局長鄭新輝在賽事現場鼓勵選手及教練，並轉達黃偉哲市長的祝福，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄，台南市教育局長鄭新輝在賽事現場鼓勵選手及教練，並轉達黃偉哲市長的祝福，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國身心障礙國民運動會11月27日至30日於台東縣舉辦，台南市教育局長鄭新輝親自到羽球、田徑、游泳、特奧滾球項目賽事現場鼓勵選手及教練，並轉達黃偉哲市長的祝福，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。

▲全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄，台南市教育局長鄭新輝在賽事現場鼓勵選手及教練，並轉達黃偉哲市長的祝福，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市田徑代表隊27日首日摘下7面金牌破5項大會紀錄，其中聽障女子組蔡品誼於跳高項目破大會紀錄；田徑肢障F36級男子組陳柏仁於100公尺項目創下3連霸紀錄，更在鐵餅項目破全國及大會紀錄；肢障女子組F44級陳淑萍第1次參加全國身心障礙運動會便勇奪金牌，更是一舉打破鉛球大會紀錄；肢障男子組F42級陳家祥不僅取得鉛球項目5連霸，更破大會及全國紀錄；肢障女子組F37級蔡宛庭及F57級陳秋美則皆是取得鉛球2二連霸。

健力項目的部分，則有肢障第五級男子組高銘泰成功取得10連霸。游泳項目則有肢障男子組S5級吳光榮奪得100公尺自由式金牌，聽障女子組陳涓妮取得100公尺自由式8連霸，50公尺蛙式9連霸。

▲全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄，台南市教育局長鄭新輝在賽事現場鼓勵選手及教練，並轉達黃偉哲市長的祝福，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡品誼患有妥瑞症和學習障礙。只有在運動時，才能感受到身體是沒有病痛的，運動是對妥瑞症的一帖良藥，因此也是喜歡運動的一個很大的因素。又因妥瑞症及癲癇的關係造成腦中異常放電，確診為聽障，在失去平衡感的情況下，讓她一度想放棄田徑。蔡品誼的勇敢與毅力經常讓人感動，練習中她要比一般人花更多的時間及精力，但她總是正向樂觀以對。她不只運動全能，學科成績也名列前茅，是為文武兼備的優秀學生。

▲全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄，台南市教育局長鄭新輝在賽事現場鼓勵選手及教練，並轉達黃偉哲市長的祝福，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳柏仁畢業於金城國中啟聰班，雖為多重障礙生，在國中時期即展現優異的運動能力，在教練悉心陪伴及鼓勵下，既使畢業後仍常回到金城國中，持續參與田徑項目的練習，是田賽與徑賽項目雙棲的優秀選手。

▲全國身心障礙運動會　台南市田徑首日破5項大會紀錄，台南市教育局長鄭新輝在賽事現場鼓勵選手及教練，並轉達黃偉哲市長的祝福，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳淑萍因車禍受傷，過去並無積極參與運動的習慣。兩年前在同為三鐵選手的弟弟陳家祥鼓勵下，開始接觸三鐵項目，今年雖是首次參賽，初生之犢不畏虎，在第五次投擲時，投出破大會紀錄的6.33米，成為本屆鉛球項目的黑馬。

接下來尚有2天的賽事，台南市優秀選手都將陸續出賽，接下來的各好手會繼續努力爭取更好的成績表現，請大家一起為本市選手加油打氣。


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