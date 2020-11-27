車禍致下半身癱瘓的柏諺　犯保屏東陪伴夢想起飛 　

▲財團法人犯罪被害人保護協會27日在屏東大學舉辦「109年法務部表揚犯罪被害人保護有功人士及團體大會」 。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

財團法人犯罪被害人保護協會邁入21週年，今（27日）在屏東大學舉辦「109年法務部表揚犯罪被害人保護有功人士及團體大會」，但先前已以犯罪被害保護為核心，分別於年9月18、24、25日舉辦三場學術研討會及9月28日辦理高中校際演講比賽，藉以強化社會大眾對重視犯罪被害保護。

▲▼表揚有功人員、團體及李柏諺演唱。

今年大會主題是「馨生展翅 乘夢起飛」，以「牽起馨生人的手，伴其帶著希望飛向新人生」為啟發，透過媒體網路直播，帶動社會關注犯罪被害保護。會中頒獎表揚推展犯罪被害人保護有功人士及團體，感謝一路協助及無私奉獻的受獎人，分別於醫療、社會福利、警政、司法等領域，長期付出有具體貢獻服務事蹟，場面溫馨感人。

▲▼李柏諺參加歌唱比賽拿到冠軍。

法務部政務次長蔡碧仲感動分享表示，看到重傷馨生人李柏諺的演出，也看到得獎者的事蹟，深刻體會犯罪被害保護工作因為有你我的努力，才能有今日的呈現。犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗堅定表示會全力協助修法，將同理心、即時關懷、一路相伴、建立即時通報系統，讓犯罪被害人更能得到積極完善的保障。

▲▼未發生車禍前，李柏諺參加歌唱比賽、發生車禍後犯保陪伴恢復自信，拿到歌唱冠軍。

活動最後邀請柏諺演唱「愛可以重來」，歌詞來自馨生人的真實故事，在遭遇悲痛、創傷後的重生，猶如風雨過後的甦醒，打開封閉的心，讓一切重來！伴隨著由警察同仁組成的「柯藍樂團」薩克斯風演奏陪伴演出，寓含著馨生人透過網絡力量的陪伴勇敢向前。

其實30多歲的李柏諺，於5年前上班途中被巷子突然闖出小貨車撞及，造成下半身癱瘓，擔任復健師的他事後了過來，知道他下半身可能無法再心恢復，由於遭到該重大衝擊，讓他意志消沈，斷絕與外界連絡管道，關閉臉書，有朋友都已以為他已不在人間。

經犯保屏東分會人員一再陪伴、鼓勵，讓他重拾信心，喜歡唱歌的他，經努力反覆練習，田丹終於恢復到原來狀態，於2018年春節表演給馨生人看，驚艷全場，參加外面歌唱比賽，到到冠軍。

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