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國防部免役標準「3項條件」變嚴格　估一年增加5000兵力

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▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部擬修正免役體位標準，估一年可增5000兵力。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國防部日前公告免役修正草案，未來免役標準將變嚴格，包括身高、視力及BMI指數都有所調整。國防部解釋，修正是基於兵役公平原則，加上現今作戰形態改變。對此，內政部役政署估計，未來一年可增加5000兵力。

現行《體位區分標準》規定，達適服役年齡男子，若身高196公分以上、157公分以下；視力一眼矯正視力0.1以下，一眼散瞳後驗光度數超過11屈光度、兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度；BMI小於16.5或大於31.5，符合上述任一項者免役。

不過，新版草案研擬，身高下修至未滿155公分、視力附加「最佳矯正視力未達0.6」條件，BMI則改為必須大於35才得以免役。

▲▼役男體位修正對照表。（圖表／記者葉國吏製）

▲役男體位修正對照表，左為現行標準，右為修正內容。（圖表／記者葉國吏製）

國防部發言人史順文表示，此案是因應作戰型態改變，以及廣儲後備需求，所以重新檢討兵役限制條件，而基於兵役公平原則，因此研擬修正役男體位標準，經與役政署、新訓單位及各專科醫學會研討，目前初步作出調整，但尚未定案。

史順文指出，修正草案將公告60天，期間廣蒐各方意見，後續再召集相關單位進行研討，以臻周延。根據《TVBS》報導，役政署預估，體位標準修改後，每年會多出約5000名役男服兵役。

至於最近一次修改《體位區分標準》，是在2018年8月。

▼國防部表示，此案是因應作戰型態改變，以及廣儲後備需求，所以重新檢視免役條件。（圖／記者李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

 

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