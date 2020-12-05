張愛玲生前遊花蓮愛上「大山大海」　市圖辦百歲冥誕主題書展

▲▼張愛玲百歲冥誕，花蓮市立圖書館特別推出張愛玲主題書展。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

張愛玲是華語文壇最重要的作家之一，影響力熾熱非常，今年適逢張愛玲百歲冥誕，為響應此波紀念活動，花蓮市立圖書館本館在12月特別推出「張愛玲。100」主題書展，不只有書本還有期刊等各式各樣的出版品，邀請民眾一起來一窺張愛玲精彩的一生及創作歷程。

張愛玲出生於1920年上海，1995年9月在美國洛杉磯病逝。她的小說作品在華人世界聲名遠播，影響力一直都在，最為人熟知的作品，包括《金鎖記》、《傾城之戀》、《紅玫瑰與白玫瑰》等，且多部作品也翻拍為電影及電視劇，如導演李安的《色，戒》及香港導演關錦鵬的電影《傾城之戀》。

張愛玲一生傳奇，作品更是長年深受讀者喜愛，在圖書館始終維持著相當的借閱率，今年適逢張愛玲的百歲冥誕，也是逝世25周年，因此市圖本館特別推出張愛玲主題書展，讓老讀者、新讀者一起重溫與認識張愛玲。

▲▼張愛玲作品長年深受讀者喜愛，在圖書館始終維持著相當的借閱率。

花蓮市立圖書館館長陳怡琳表示，張愛玲生前也因為王禎和的關係，曾來過花蓮，對花蓮擁有的大山大海印象深刻，也因此百年冥誕時刻，花蓮市立圖書館特別推出「張愛玲。100」的主題書展，以作為對作家的紀念與致敬。





主題書展除了有較早版本書籍，另外也有《皇冠》出版社今年改版的新讀本，以及各家出版社包括《印刻文學生活誌》、《聯合文學》出版的期刊雜誌，特別是《印刻文學生活誌》則在8月及9月，接連皆以張愛玲為題，邀請楊照、簡媜、周芬伶、顏擇雅、吳邦謀等數十位作家，一談心中的張愛玲或解析作品，喜愛張愛玲的讀者千萬不要錯過。



除了本館有「張愛玲。100」的主題書展外，兒童館也推出「聖誕特集」、樂齡館的「秋冬養生」，想看最貼合季節書籍的讀者也歡迎來市圖借書。

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