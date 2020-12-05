蘇揆譏開放美牛「原來是用換的」　陳以信：但蔡政府什麼都沒換到

▲陳以信4日在立法院議場質詢蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對開放萊克多巴胺美豬進口，國民黨立委陳以信4日質詢行政院長蘇貞昌，到底蔡政府替台灣換到什麼？有沒有可能復談台美貿易暨投資架構協定（TIFA）？蘇貞昌則開嗆，「原來委員你們上次是用換的」。面對蘇貞昌的回應，陳以信也反擊，總統蔡英文曾說貿易就是利益平衡，「你們要東西，我也要東西」，怎麼會不是用換的？

陳以信4日質詢時先指出，蘇貞昌在專案報告時，提到進口美豬會替台灣打開國際經貿大門，因此國人很期待到底換回什麼東西？到底為台灣打開哪一扇門？

蘇貞昌回答，宣布開放後，美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及下任美國務卿布林肯（Antony Blinken）都第一時間肯定。他反問陳以信，只要把政黨拿掉，「你比我清楚」，為什麼政府開放美豬進口、台灣為什麼要走出去。

「就是因為這樣，才知道你們一事無成，什麼都沒有換到。」陳以信指出，下任美國總統拜登（Joe Biden）日前接受《紐約時報》訪問時，表態不會與任一國家簽貿易協定，這就是美國立場，所以台灣開放萊豬進口到底換到什麼？

他強調，馬政府時期開放美牛進口，至少換到美國免簽證、復談TIFA，但蔡政府什麼都沒換到。

對於蘇貞昌以台美展開經濟繁榮夥伴對話及簽合作作瞭解備忘錄（MOU）回應，陳以信指出，「都是台灣的投資，或是對大陸的投資轉往美國」，且台美經濟繁榮夥伴對話過程中沒有美國貿易代表署的人員參加，投資一回事，有沒有談貿易才是關鍵，「我下次質詢你前 有沒有辦法換到美國TIFA的復談？」

「原來委員你們上次是用換的。」蘇貞昌回嗆，蔡政府是要讓所有國家看到台灣有誠意、有能力，解除各國間對台灣存疑的地方，一定對台灣未來走出去更有幫助。他重申，「我是要告訴委員，不是用換的」，而是讓人家看到蔡政府的誠意。

陳以信聽到後反擊，蔡英文去年在電視專訪時，就曾說貿易是利益衡平，「你們要東西，我也要東西，貿易就是用換的 ，怎麼會不是用換的？」

當陳以信話一講完，站在蘇貞昌旁邊的經濟部長王美花表示，在總統宣示開放萊豬進口後，確實台灣跟美方有好的氣氛，所以後續蔡政府與美國進行台美貿易夥伴，「沒有錯」，未來也會持續努力跟美國貿易代表署合作。

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