蔡英文：時間是轉型正義最大的敵人　盼跨世代保障人權民主自由

▲蔡英文出席「2020世界人權日典禮」。（圖／翻攝自統統府Flickr）



政治中心／台北報導

今（5）日是「2020世界人權日」活，總統蔡英文上午出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020世界人權日」活動。蔡英文表示，回顧過去四年台灣在轉型正義和人權工作上的進展，現在有了轉型正義的機制、人權教育的機構及把關政府的國家人權委員會，期盼在跨世代攜手參與下，台灣的轉型正義更加落實，人權保障更加徹底。

文化部國家人權博物館上午在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020世界人權日」活動，總統蔡英文、身兼首屆國家人權委員會主任委員的監察院長陳菊、文化部長李永得、促進轉型正義委員會主任委員楊翠、國史館館長陳儀深等人，以及政治受難者和家屬共同出席。

蔡英文致詞表示，和四年前相比，現在台灣有了轉型正義的機制，有了人權教育的機構，也有把關政府的國家人權委員會。「當我們能面對歷史傷痛，不再重蹈覆轍，那麼，我們就一定可以走向共同的未來」，四年的時間過去了，有些當時在場的前輩已經離開我們，這充分說明了「時間是轉型正義最大的敵人」。

蔡英文提到，2016年上任時，就來到白色恐怖景美紀念園區，在相同的地方，宣示要推動轉型正義。四年的時間過去，政府建立了推動轉型正義的法律和組織「促轉會」，通過許多考驗後，現在委員已經聘滿，不但平反受難者的罪名、公布了一份又一份調查報告，也積極把轉型正義的理念傳達給社會大眾。

蔡英文說，今年也建立了獨立的國家人權委員會，包括調查人權侵害事件、檢討人權政策、提出人權報告，到推動國內外的人權合作，都是國家人權委員會的任務。當然，只有建立組織還不夠，也需要人的行動；透過人的意志，才能驅使組織貫徹人權保障的信念。

蔡英文強調，相信在陳菊的領導下，監察院的國家人權委員會將會挑起責任，跟很多機關共同努力，讓人權在台灣可以鞏固、延續。她也肯定國家人權委員會的同仁，不只是催生出轉型正義和人權工作的專責機關，更親身投入第一線，用行動落實改變。

蔡英文期盼在跨世代攜手參與下，台灣的轉型正義更加落實，人權保障更加徹底，台灣的民主和自由，也一定要長長久久；讓我們為此來努力，也真的很榮幸可以跟大家一起努力。