大鬧長榮航班！男「霸占廁所」砸壞燈管攻擊空姐　正義乘客挺身救

▲有男子搭乘長榮航空，於機上攻擊空服員。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

空中驚魂！長榮航空11月14日舊金山-台北BR17航班於航行途中，一名男性旅客多次將自己反鎖於廁所內，不只拒絕開門，還破壞盥洗室內的燈具，甚至以燈具攻擊空服員，另一名畢姓旅客見義勇為，協助空服員安撫該男，驚魂記才終於落幕。

長榮航空11月14日舊金山-台北BR17航班於航行途中，一名男性旅客多次將自己反鎖於廁所內，均在空服員關懷後才離去；在飛機抵達桃園機場前約4小時，該旅客再次將自己反鎖於廁所內，空服員除了關懷之外並試圖將盥洗室的門打開。

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未料該位旅客拒絕開門並破壞盥洗室內的燈具，且拿盥洗室內被破壞的燈管企圖攻擊空服員，最後在多位空服員的勸導以及一位畢姓男性旅客的協助下，此位不理性旅客才肯返回座位，畢姓旅客也自願持續安撫及陪伴該名旅客直到下機，空服員則持續觀察旅客之狀況，避免有異常狀況再發生。

▲機上另一名畢姓旅客見義勇為，阻止男子釀禍。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空強調，飛航員職責是以維護航機安全為最高考量，依航空保安規範，客艙遇有乘客滋擾事件，操作航機飛行員不得離開駕駛艙，該班機機長於事發後已依依標準作業程序，發電報請地勤人員向航警報案，並持續掌握空服員及畢先生協助處理之狀況，也保持警覺以隨時機動做必要之進一步處置。

航班抵達桃園機場後，該位旅客立即由航警帶走依法做後續處理；長榮航空感謝在機上見義勇為協助處理此案的的畢姓旅客，也對當班空服員表達關心及慰問，並會給予適當之獎勵。

針對見義勇為的畢姓旅客質疑，長榮航空未將此事通報運安會，事發當時機長也未出面處理，但運安會職責在於調查飛行事故，並非機上乘客之間糾紛，因此長榮依規定沒有通報屬合理，另外依航空保安規範，操作航機飛行員也不得離開駕駛艙。