謝長廷曝返台事務：處理日本核食解禁與否資訊

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

駐日代表謝長廷日前回台，由於日本核食進口禁令11月30日效期屆滿，外界好奇他返台目的。對此，謝長廷4日透露，這次回國除拜會政府部門外，也將處理東北食品解禁與否的資訊。

謝長廷4日晚間在臉書指出，這次返台除參加已缺席多次的台日關係協會理監事會議外，也將拜會相關部會首長，了解台灣一些懸案的處理時程，與後疫情時代交流方向，包括，東北食品解禁與否的資訊、台灣豬肉製品輸日的檢驗協助，以及明年日本為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）主席國，台灣的加入問題。

謝長廷也說，他也會去了解立法院台日交流聯誼重新改組的問題、疫情期間觀光模式的突破、台日醫療物資和防疫經驗的交流、台灣高鐵車輛採購的問題、中斷的修業旅行如何再開，以及未來經濟科技的交流重點等。

他表示，上述議題除須拜訪總統和立法院外，也包括外交部、衞福部、交通部、觀光局、疾管署、公共電視等機構，「行程滿檔，真是起的比雞早，跑的比馬快」，但也具體解決了不少實際問題，還帶回不少陳情案件，後天清晨趕回東京接受隔離，再繼續處理。

另外，針對今年9月被日媒問到福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口，與CPTPP的問題，謝長廷11月9日在臉書寫道，他當時曾表示，「要進到國際社會有必要遵守國際社會組織的規則。日本為何會進口美豬美牛？那是因為要進到自由貿易層次時，須廢除一些貿易障礙。台灣也是一樣，要進到國際社會，跟人家做朋友，對方就會先要求入場券」。

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