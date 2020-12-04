日本核食禁令到期　台日協：日方非常關切此問題

▲日方非常關切台灣是否開放福島等5縣農產品及食品。圖為日本民眾在疫情期間於超市採購。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

反日本核食公投結果今年11月底效期屆滿，台日關係協會秘書長郭仲熙3日表示，日方非常關切此問題，台灣也和日本保持密切溝通，政府一貫立場是在確保國民食安的前提下，依據國際規範及科學數據，並參考歐美先進國家作法妥善處理。

2018年九和一大選綁公投，超過779萬人同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口。

由於該公投2年禁令已在11月30日到期，郭仲熙3日表示，日本非常關切福島等5縣食品進口問題，台灣方面，政府持一貫立場，在確保國民食品安全的前提下，依據國際規範及科學數據，並參考歐美先進國家作法妥善處理。外交部尊重主管機關專業判斷，將與日方保持密切溝通。

另外，面對東協10國與中日韓紐澳5國日前簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），蔡政府持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），舒緩RCEP對台灣的產業衝擊。

對此，有多位學者專家指出，日本是CPTPP現階段主導國，台灣有必要移除反日本核食禁令等相關貿易障礙。