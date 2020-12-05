日本核食開放「沒有那麼急」　游錫堃：總統政院未啟動立院不討論

▲立法院長游錫堃出席2020中華民國企業經理協進會「國家傑出經理獎」頒獎典禮。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

駐日代表謝長廷日前回台，由於日本核食進口禁令11月30日效期屆滿，外界也好奇其返台目的。對此，立法院長游錫堃5日證實，自己已在上週與謝長廷見過面，最主要是老朋友敘舊，有關開放日本核食「這件事情好像沒有那麼急」，國會會配合行政部門，目前立法院還沒有考慮這件事。

謝長廷4日晚間在臉書指出，這次返台除參加已缺席多次的台日關係協會理監事會議外，也將拜會相關部會首長，了解台灣一些懸案的處理時程，與後疫情時代交流方向，包括，東北食品解禁與否的資訊、台灣豬肉製品輸日的檢驗協助，以及明年日本為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）主席國，台灣的加入問題。

▲駐日代表謝長廷。（圖／資料照）



游錫堃5日上午赴圓山大飯店，出席2020中華民國企業經理協進會「國家傑出經理獎」頒獎典禮，他在會前受訪時證實，自己已在上個禮拜與謝長廷見過面，最主要是老朋友大家敘舊，謝長廷也的確有稍微提到日本核食進口的問題。

游錫堃表示，從國會的角度來看，這部分還是要看行政部門，況且總統蔡英文對這件事情也還沒有考慮，因為目前國內有很多比較急的事情在處理當中，「這件事情好像沒有那麼急」，國會會配合行政部門的措施，目前立法院還沒有考慮這件事情。

游錫堃透露，謝長廷當時有提到，託大家的福，現在在日本的工作做得很順手，至於未來的事情「他說他會碰到」，但並非他一人能夠決定，決定權還是在行政部門。

游錫堃也說，在憲法的位階上，行政院長要負全國最高行政責任，現在由於有總統選舉，行政院長之上還有總統，總統有很多政見、政策都跟行政院長會商，因此在行政部門還沒有啟動之前，國會不會討論這件事情，「一啟動我就會召開朝野協商」。