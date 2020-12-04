新冠疫苗提前明年3～6月開打？　陳時中：我只是根據市場分析

記者林銘翰／台北報導

針對施打武漢肺炎疫苗時程，衛福部長陳時中3日表示，原預計明年中開始施打，目前評估時程，應該可以提前至3至6月打第一劑，但第二劑則無法在年中打完。對此，陳時中4日受訪時表示，根據整個疫苗市場的觀察，大家的進度都往前，因此台灣施打疫苗的時間也可能往前，「我只是根據市場分析」。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨立委賴士葆3日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時詢問，衛福部已經付了1500萬劑肺炎疫苗訂金，國人何時可開始施打，陳時中當場回應，原本預設是明年中施打，但時程可能會提前到3至6月開始接種第一劑。

行政院長蘇貞昌4日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。陳時中會前受訪時表示，根據整個疫苗市場的觀察，大家的進度都往前，因此台灣施打疫苗的時間也可能往前，「我只是根據市場分析」。

此外，有關日本核災食品是否將於明年3月開放進口，陳時中僅說，「沒有，完全沒有」，日方到沒有強烈迫切需求，但每次在談判都會提起，這是經常性的。

經濟部長王美花受訪時也表示，有關日本福島食品目前還沒有討論，但日方對核食議題一直非常關心，「當然會有壓力」。

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