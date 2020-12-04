竹市表揚109年特優里長　績優民政及防疫有功人員同受肯定

▲新竹市副市長沈慧虹感謝民政夥伴於第一線執行工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市副市長沈慧虹今(4)日公開表揚新竹市11位特優里長、10位績優民政人員及8位民政防疫有功人員，表彰里長、民政人員為民服務的辛勞與努力。

沈慧虹表示，今年新冠疫情爆發以來，民政夥伴於第一線執行防疫工作，從春節到現在，犧牲假期，堅守岡位；而里長平日在基層服務，即時反映民情讓市政，更是全年無休，非常感謝里長及民政人員為民服務，將各項政策與訊息推展到里鄰及執行，讓各項政策能落實到基層，因為大家的協助與推動，新竹市政府的施政滿意度才能再創新高，讓新竹市成為幸福城市。

民政處表示，本次表揚11位特優里長中，北區南勢里郭文銘里長、香山樹下里吳國亮里長於今年10月27日更代表本市至內政部接受表揚，是新竹市的驕傲。



磐石里里長林輝雄自民國87年擔任里長，今年已邁入第22年，里長辦理老人共餐及各項課程，提供里內長者互動及聯繫感情。寺前里里長鄭錦章，為里內大小事盡力盡力，有關社會救助事項，里長都主動協助處理，讓里民及時獲得關懷救助。曾資強里長自96年成立環保義工隊，致力恢復頭前溪生態景觀，讓居民有更美好的休憩空間。武功里里長陳海鋒、關東里里長徐水蓮、東門里里長蘇竹勝、育英里里長郭銘澤、西雅里里長駱純婕、海山里里長陳文賢熱心服務里民，公益不落人後，積極帶領志工整理環境、溝渠，維護環境清潔，綠美化巷弄。以上特優里長，平時熱心里政業務，深獲里民好評與愛戴，主動關懷獨居老人和弱勢家庭，出錢出力排解民困，協助推動各項里政業務不遺餘力，並致力解決紛爭，使里鄰呈現一片祥和。

績優民政人員有民政處科長黃忠議；東區區公所里幹事鄭振章、朱玉慶、林鳳玉；北區區公所里幹事吳碧玉、邱文欽、課員劉昭英；香山區公所課員鄭美香、里幹事彭瀞慧、陳金隆，每位均熱心服務、認真負責，對民眾申請案件細心關懷及後續追蹤，皆圓滿完成任務，深獲肯定。

民政防疫有功人員代表有市府秘書王秀梅、民政處科長吳沛婕、科長蕭明恩、東區區公所里幹事羅崴、北區區公所課長羅安德、里幹事莊漢明、香山區公所課長許宸綾、里幹事廖婉吟；截至11月底，東區區公所里幹事羅崴、北區區公所里幹事莊漢明關懷案件數都逾300件，香山區公所里幹事廖婉吟關懷案件逾200件，從春節到現在，犧牲假期及休息，竭盡心力持續辦理居家檢疫個案追蹤關懷，十分辛勞，為防疫默默盡一份心力，守護市民的健康。

民政處強調無論是里長或里幹事、基層民政人員，都是第一線為民服務的先鋒，接觸的都是市民朋友，服務的品質、態度都攸關政府施政的成效，都是市政府最重要的夥伴，所有里長、里幹事及民政人員的辛勞與付出，是新竹市的城市發展勇往直前的動力。