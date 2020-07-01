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新竹市第45萬幸運兒誕生　林智堅親駕「幸福號」送祝福

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▲新竹市長林智堅親自駕駛「幸福號」，到第45萬幸運寶寶的家。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅親自駕駛「幸福號」，到第45萬幸運寶寶的家。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市人口數突破45萬人大關，新竹市長林智堅1日親自駕駛「幸福號」，從市府出發，把新車和貢丸送到第45萬幸運寶寶「冰冰」的家，也解說可以申請的各類補助，要做爸媽「神隊友」。媽媽范雅茹笑說，冰冰是過期寶寶，直到41周才出生，沒想到是超級幸運兒，出生自帶房車，接到通知時還以為是詐騙，直呼「生在竹市真的太幸運了！」。

林智堅與進益摃丸董事長葉聰敏今到幸運寶寶「冰冰」的家，他們一起開箱「幸福號」後座，裡面擺滿摃丸、尿布、奶瓶，讓爸媽又驚又喜。林智堅聽到「冰冰」爸媽目標生六胎，感到很開心，他致力打造兒童城市，各個公共建設都結合親子需求，除了建設也重視教育，新校園運動就投入42億建設，新竹市更有生育、育兒的全盤規劃，鼓勵年輕爸媽一起加入生育行列，讓新竹市生生不息。

新竹市政府民政處表示，第45萬幸運寶寶「冰冰」爸媽的愛情故事，是因爸爸送冰塊到媽媽工作餐廳才展開，他們因此把第一胎取名為冰冰。「冰冰」爸媽都是新竹在地人，兩人都未滿30歲，媽媽范雅茹說，他們都是新手爸媽，上週看到消息，她還跟先生說「寶寶要當第45萬人！」，去報戶口也找同樣剛得子的表弟一起去，兩人一前一後抽號碼牌，冰冰就是第45萬名，她還留著那張報戶口的叫號號碼單，這是全家的「幸運號碼」。

范雅茹還說，4年前她曾手術取出1000克的子宮肌瘤，原來還擔心會因此不孕，後來順利懷孕，寶寶還很幸運拿到新車、貢丸白金卡。她立志生6胎，準備贏過母親5胎。

民政處表示，新竹市戶籍人口在109年6月29日突破45萬大關，第45萬人口計算方式為，當人口數到達44萬9980時，由各戶政事務所每日統計出生、死亡、遷入、遷出等人口，回報民政處人口成長數統計表。人口數達44萬9999人時，改以出生人口數為計算基準，戶政事務所受理出生登記案件後，需立即印製相關資料併同出生登記申請書，回復民政處以核定第45萬人口的產生。

民政處長倪冠勛表示，新竹市生育津第1胎補助1萬5000元、第2胎起每胎增加5,000元，雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次雙胞胎補助10萬元，另「育兒指導到府服務」提供嬰幼兒居家環境規劃諮詢、生活照顧技巧指導，從生小孩、帶小孩到教小孩都給予父母全力協助希，如家中有0至4歲的孩子，新竹市每個月提供2500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員，則有6000元托育補助，希望這些實質有幫助的全方位福利政策，成為年輕父母在養兒育女過程中的支持與後盾。

根據戶籍登記資料顯示新竹市人口是逐年成長的，在新竹市市長林智堅上任時以來，增加了1萬8千多人。新竹市出生率排名全國第五，自然增加率也是本島非六都縣市第一。

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