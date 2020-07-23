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「做16歲」　竹市2020七夕成年禮開始線上報名

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▲成年禮儀式「輭轎腳」。（圖／新竹市政府提供）

▲成年禮儀式「輭轎腳」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與竹蓮寺第五度合作「2020七夕成年禮系列活動」今年如期舉行，今年除了以往的成年禮「輭轎腳」與七夕晚會之外，更多了製作紀念胸章或鑰匙圈DIY體驗活動讓民眾免費參與。

新竹市竹蓮寺依循古禮舉辦的七夕成年禮活動今年邁入第19年，藉由七娘媽生日這天，為年滿十六歲的孩童辦「成年禮」活動，除感謝七娘媽庇佑，透過鑽轎腳祈福的儀式，也讓孩子們學習謙卑、負責的態度。

新竹市長林智堅表示，竹蓮寺不只是大新竹地區的信仰中心，更是全台唯二、北台灣唯一保留「做16歲」的傳統廟宇，邀集各地民眾一同響應2020七夕成年禮系列活動，8月25日七夕當天的活動非常精采，大家趕快安排好七夕的晚上的時間，千萬不要錯過了！

竹蓮寺表示，每年七夕舉辦的成年禮，希望年滿16歲的青少年轉大人後，能夠對自己負責，自我要求，這次尚未開放現場報名，若想報名成年禮的民眾可至https://www.beclass.com/rid=2443d085f0b29a422edf進行線上報名。

新竹市政府民政處表示，8月25日除了早上成年禮之外，晚間7點起舉辦七夕晚會，更會邀請堅強卡司輪番開唱，和市民朋友一同共渡浪漫的七夕情人節夜晚。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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